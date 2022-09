La série iPhone 14 est sur le point de commencer à être expédiée aux premiers acheteurs (trois des quatre seront mis en vente demain) et bien qu’ils ne soient pas trop différents à l’extérieur, il y a quelques changements importants à l’intérieur. Cette vidéo de démontage de Avis PBK offre un aperçu des composants internes de l’iPhone 14 Pro Max.

La bonne nouvelle est que le téléphone est relativement facile à réparer, du moins certains composants le sont. Comme il s’agit d’un modèle américain, il n’y a pas de plateau de carte pour une carte SIM physique. Cela signifie que la première chose à sortir du téléphone est l’écran.

Il y a une plaque métallique qui aide à maintenir les différents câbles fermement attachés à la carte mère à deux couches et agit également comme un dissipateur de chaleur. Une fois que cela est parti, on peut commencer à déconnecter l’écran et la batterie aussi (la batterie est marquée 16,93 Wh, soit dit en passant). Ces deux réparations courantes sont donc faciles à effectuer, même si cela ne signifie pas qu’elles sont bon marché.

Pour accéder aux caméras, il faut creuser quelques composants supplémentaires. Une chose intéressante à ressortir de la vidéo est qu’il semble que la nouvelle caméra frontale ait un OIS (vous pouvez le voir à 3:40). Apple a ajouté l’autofocus pour la première fois, mais il n’a fait aucune mention de la stabilisation optique, les spécifications officielles disent seulement « Stabilisation automatique de l’image ». C’est quelque chose qui vaut la peine d’être étudié.









L’écran et la batterie se détachent assez facilement • Le module satellite ?

Un autre développement intéressant est un nouveau composant mystérieux – il fait vraisemblablement partie de la nouvelle fonctionnalité SOS par satellite et il prend pas mal de place sur la carte mère. Considérant que l’iPhone 14 Pro Max a fondamentalement la même taille que le 13 Pro Max, Apple a dû faire beaucoup de travail pour que tout s’adapte.

