La vidéo de déballage du Samsung Galaxy S24 FE et les prix américains ont fuité

Le Galaxy S24 FE de Samsung devait arriver le mois prochain, selon une rumeur antérieure, puis la semaine dernière, nous avons entendu qu’il pourrait sortir cette semaine, mais cela ne s’est pas encore produit. En attendant, le téléphone continue de fuir, comme il le fait depuis un bon bout de temps maintenant.

Une vidéo officielle de déballage a été dévoilée par un leaker légendaire Evan Blass sur X. Cela confirme la boîte spartiate, ainsi que le fait qu’elle soit en carton noir. Vous n’obtiendrez pas de chargeur, mais j’espère qu’à ce stade, vous ne vous attendiez pas à en avoir un de toute façon. Le S24 FE sera proposé en bleu, graphite, gris, menthe et jaune.

La vidéo promet également « l’appareil photo le plus puissant jamais vu dans la série Galaxy FE », avec « de superbes portraits en basse lumière ». Le système photo est composé d’un capteur principal de 50 MP, d’un ultra-large de 12 MP, d’un téléobjectif à zoom optique 3x de 8 MP et d’un capteur selfie de 10 MP.

Aux commandes se trouvera le chipset Exynos 2400e de Samsung, qui est en fait une version sous-cadencée de l’Exynos 2400. L’écran est de 6,7 pouces avec une luminosité maximale de 1 900 nits et un verre Gorilla Glass Victus+ sur le dessus, tandis que la capacité de la batterie est de 4 700 mAh.

L’appareil est classé IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau et prendra en charge Galaxy AI. une fuite séparéeil sera disponible à partir de 649 $ aux États-Unis avec 128 Go de stockage. Si vous voulez la version avec 256 Go, vous devrez payer 709 $. Ce prix représente une augmentation de 50 $ par rapport au Galaxy S23 FE de l’année dernière lors de son lancement.

Pour ce que ça vaut, plus tôt ce mois-ci, une augmentation de prix similaire était évoquée pour l’Europe, où l’appareil serait 50 € plus cher que son prédécesseur.