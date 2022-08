La vidéo de déballage du OnePlus 10T est mise en ligne un jour avant le téléphone lui-même

Le OnePlus 10T sera dévoilé demain, le 3 août, mais “les embargos sont surestimés”, selon une vidéo de déballage qui arrive un jour plus tôt. Notez que la grande boîte présentée dans la vidéo est un kit d’examen, qui comprend des accessoires supplémentaires pour les tests. L’emballage de vente au détail est la boîte rouge à l’intérieur.

Le téléphone qui sort de la boîte est le coloris Moonstone Black (les acheteurs pourront également choisir Jade Green). L’emballage de vente au détail contient un chargeur, un adaptateur évalué à 160 W, un câble USB C à C et un adaptateur USB C (mâle) à A (femelle). OnePlus a déjà confirmé que le téléphone se rechargera jusqu’à 150 W (en laissant un peu de marge).











Chargeur rapide 160W et câble USB-C • Le OnePlus 10T • Comparaison de taille avec le Nothing Phone (1)

Notez que c’est pour les pays avec des réseaux électriques 220V, dans ceux avec des réseaux 110V, la puissance maximale sera réduite (par exemple, le OnePlus 10 Pro passe de 80W à 220V à 65W à 110V). Dans tous les cas, le téléphone aura une batterie de 4 800 mAh.

Une fois les accessoires triés, la vidéo poursuit en faisant une comparaison de taille avec le Nothing Phone (1), l’iPhone 13 Pro Max, le Galaxy Note20 Ultra. Pour en revenir un instant à la charge, la vidéo confirme que si le 10T aura une charge filaire plus rapide que le 10 Pro, il manque de charge sans fil.

La vidéo montre ensuite quelques étuis OnePlus, l’un avec un design distinctif, l’autre pour un noir uni.

Revenez demain pour notre couverture du lancement du OnePlus 10T.

Pour l’instant, nous savons que le téléphone sera lancé avec Android 13, avec jusqu’à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage et une configuration d’appareil photo 50 + 8 + 2MP.

