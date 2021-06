Le LG Velvet 2 Pro n’aura jamais de sortie officielle, mais au moins il a obtenu une vidéo de déballage, mettant en vedette l’une des plusieurs milliers d’unités vendues aux employés de LG. Cette vidéo montre la conception sans clé qui aurait pu être.

Le téléphone dispose de plusieurs « boutons » – un bouton d’alimentation sur le dessus, deux boutons de volume sur le côté et un bouton Google Assistant – sauf qu’il s’agit de pads sensibles à la pression plutôt que de vrais boutons. Il semble que l’interface affiche quelques petits rectangles pour rappeler où ils se trouvent (ils semblent difficiles à trouver au toucher).

Le design du dos diffère du Velvet d’origine car il comporte trois anneaux de taille égale pour chaque appareil photo qui dépassent du dos. Ces anneaux sont peints en or et constituent des éléments décoratifs attrayants sur le dos noir brillant. Une autre différence est que le Velvet 2 Pro n’a pas de prise casque 3,5 mm en bas.

Il semble que LG envisageait d’inclure un adaptateur USB-C vers 3,5 mm dans l’emballage de vente au détail. Les boîtiers présentés dans la vidéo sont assez étranges et ne correspondent probablement pas à la façon dont LG prévoyait de vendre le téléphone, par exemple, il y a deux étuis en silicone transparents et un câble USB-C, mais pas de chargeur.

La deuxième boîte (qui est en carton blanc uni) comprend un chargeur de 25 W, l’adaptateur pour casque et encore un autre chargeur. On dirait que l’usine qui avait commencé à construire le nouveau produit phare de Velvet vient de rassembler ce qui gisait au moment où LG a débranché son activité mobile.













LG Velvet 2 Pro (crédit image : 1, 2, 3)

Les spécifications du LG Velvet 2 Pro sont comme nous l’avons entendu précédemment – un chipset Snapdragon 888, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, un écran P-OLED de 6,8 pouces à 120 Hz, une triple caméra à l’arrière (64 MP principal, téléobjectif 3x et un ultra large), plus une batterie de 4 500 mAh.

