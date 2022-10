La vidéo de danse romantique de Shehnaaz Gill et Guru Randhawa d’une fête de Diwali devient virale et c’est trop mignon pour être manqué

Shehnaaz danse avec guruRandhwa ???????? Nd la légende “Avec le favori de l’Inde @ishehnaaz_gill “#ShehnaazGill pic.twitter.com/8N1LiZNina Suru ? (@Suru_sayyed) 23 octobre 2022

Shehnaaz Gill, qu’est-ce que tu es belle ? La fille a conquis les cœurs le premier jour de son apparition sur la scène Bigg Boss 13 et jusqu’à ce jour, elle est la même. Regardez-la à quel point elle est belle à l’intérieur et à l’extérieur, Shehnaaz Gill a fait tourner les têtes avec son jeu de mode lors d’une soirée Diwali et l’actrice semblait s’être beaucoup amusée, dans cette vidéo, on la voit danser avec le chanteur as de Bollywood Guru Randhawa et ça devient viral pour une bonne raison. La vidéo montre que Shehnaaz et Guru partagent un grand lien, après tout, il y a une connexion Punjabi. Vous ne voulez pas qu’ils fassent un clip ensemble bientôt ? Bien sûr que oui!