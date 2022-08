La vidéo de danse inédite de la star de Pathaan Shah Rukh Khan sur la chanson punjabi Na Ja impressionne les internautes

Shah Rukh Khan est un charmeur ultime pour ses fans. Quoi qu’il fasse, ses partisans le savourent comme n’importe quoi. King Khan fera son grand retour à Bollywood l’année prochaine avec l’acteur Pathaan. Mais avant cela, SRK a laissé ses admirateurs ravis de montrer ses talents de danseur.

Eh bien, Khan n’a rien posté sur les réseaux sociaux, mais une page de fans a partagé une vidéo de lui dansant sur la célèbre chanson punjabi de Pav Dharia, Na Ja. Dans la vidéo, SRK danse comme s’il n’y avait pas de lendemain, et il profite au maximum des rythmes de la chanson. La star de Baazigar a dansé sur les airs dans son propre style, et c’est ce que les internautes adorent dans la vidéo.

Voir la vidéo



Il est étourdissant, n’est-ce pas ? Dès que la vidéo a fait surface, elle est devenue virale en un rien de temps. De nombreux internautes ont partagé l’amour qu’ils ont pour lui dans la section des commentaires. Un utilisateur a affirmé : “C’est adorable… est-ce que cette danse est pour un film ou juste ShahRukh s’amuse ?” La vidéo n’est pas datée, mais selon le téléchargeur, il s’agit d’un moment amusant hors caméra des décors de son dernier film Zero. L’administrateur de la page de fans a écrit : “Just Fun With Crew Of Zero”. Un autre utilisateur a affirmé : “Ses chorégraphes disent tous qu’il peut faire n’importe quel pas en quelques minutes et je l’ai vu dans suffisamment de vidéos de ce genre pour croire que c’est vrai à 100 %. Il a un bon rythme et son corps est parfaitement formé pour la danse. Jamais a l’air maladroit ou dégingandé.”

Sur le front du travail, Shah Rukh Khan a été vu pour la dernière fois lors d’une apparition spéciale dans Rocketry de R Madhavan. L’acteur sera ensuite vu dans trois grands films de 2023, Pathaan de Siddharth Anand, Jawaan d’Atlee et Dunki de Rajkumar Hirani. Si l’on en croit les rapports, alors avant ces trois films, on verra SRK faire une apparition cruciale dans Brahmastra Part One: Shiva d’Ayan Mukerji.