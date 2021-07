La vidéo de danse de couple des jeunes mariés Disha Parmar-Rahul Vaidya de la cérémonie de réception devient VIRALE

Le chanteur Rahul Vaidya et l’actrice Disha Parmar se sont mariés vendredi. Le couple était magnifique dans leurs tenues de mariage alors qu’ils interagissaient avec les médias peu de temps après leurs rituels de mariage. Rahul a enfilé un sherwani crème et beige tandis que Disha brillait dans un lehenga rouge. Le couple a également salué les médias et distribué des bonbons.

Le couple nouvellement marié a partagé des aperçus et des vidéos de leurs célébrations de mariage sur les réseaux sociaux. Des fiançailles à la cérémonie haldi, les adeptes se sont rués sur les moments privilégiés du couple.

Et maintenant, des photos et des vidéos du couple de leur grande cérémonie de réception qu’ils ont organisée vendredi soir après leur cérémonie de mariage, ont pris d’assaut Internet.

À la réception, Disha a opté pour un sari à drapé chatoyant de Dolly J, la créatrice de mode de Delhi. Rahul a enfilé un manteau blanc associé à une chemise et un pantalon noirs. Disha était absolument magnifique dans son sari éblouissant.

Plusieurs vidéos de la réception de mariage de #Dishul deviennent virales sur les réseaux sociaux.

Dans l’une des vidéos, Rahul et Disha peuvent également être vus en train de danser le couple sur une chanson romantique. Dans un autre, ils semblent bien s’amuser à groover sur un numéro de danse.

Jetez un œil aux photos et vidéos ici :

En attendant, dans une tendance inhabituelle, ils auront la cérémonie du sangeet samedi, au lendemain de leur mariage. La chorégraphie de la danse a été réalisée par Sumit Khaitan.

Dans une précédente interview, Sumit avait révélé que le couple était amusant à chorégraphier et très enthousiaste. Il avait dit à IANS : « L’expérience a été positive parce que tous les deux sont pleins de vie. Rahul est très expressif et Disha est une danseuse incroyable. Je dois dire qu’ils apprennent vite. Ils ont été très accommodants et gentils. Ils ne t ont des crises de colère et essaient de comprendre les options que nous leur donnons. Ils sont heureux de comprendre ce que nous voulons leur apprendre et très à l’aise et s’adaptent. Ils ont vraiment aimé ma chorégraphie et ont dit qu’elle était entraînante et joyeuse, ce qui est vraiment encourageant . »