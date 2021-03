Le clip d’une minute trente secondes montre Banerjee dans son sari blanc traditionnel réalisant ses promesses, notamment le développement des établissements de santé, la promesse de repas de midi aux enfants dans les écoles publiques, l’intégration de plus de femmes dans les forces de police, l’avancement des écoles et l’éducation, le renforcement des droits des filles, etc., tout en détruisant avec succès ses ennemis qui s’approche, le ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah et le Premier ministre Narendra Modi.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy