La vidéo de Bull Gatecrashing sur un lieu de mariage devient virale

Une vidéo d’un taureau entrant dans un lieu de mariage et se déchaînant devient virale. La vidéo, téléchargée par un utilisateur nommé Narendra Singh, montre le taureau en colère galopant d’un endroit à l’autre, semblant vouloir effacer toute la configuration. La vidéo pourrait facilement vous donner des frissons et vous faire vous demander ce qui est arrivé au lieu du mariage.

La vidéo s’ouvre sur un taureau noir courant à travers un pandal de mariage rempli d’étals de nourriture et de boissons. Les convives présents sur les lieux semblent tendus en raison de la présence de l’animal. Pendant ce temps, on peut voir un individu présent agiter ses mains vers le taureau pour le diriger de l’autre côté. Au lieu de sortir, le taureau a tenté d’attaquer l’homme. L’homme tombe au sol, se protégeant de l’attaque. Le taureau fonce alors vers une stalle entièrement en verre. Cependant, toutes les personnes présentes ont poussé un soupir de soulagement lorsque le taureau s’est enfui de la zone. La légende disait également « Invité de mariage non invité ».

Regardez la vidéo ci-dessous :

Nous trouvons fréquemment des vidéos sur Internet illustrant des rencontres avec des animaux potentiellement mortels qui nous emmènent dans une balade terrifiante. Alors que les animaux attaquant d’autres animaux de la forêt sont courants, les bêtes sauvages qui se précipitent sur les humains font peur à nos cœurs. Il est à noter que les animaux n’attaquent les humains que lorsqu’ils se sentent menacés par leur présence.

Plus tôt, un homme a été brutalement attaqué par un taureau en colère dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. La vidéo a été publiée par Ricky Gervais, qui est surtout connu pour avoir créé la version britannique de la sitcom acclamée par la critique The Office. L’humoriste-réalisateur a légendé le post : “Boom !”. La vidéo a choqué les utilisateurs des réseaux sociaux

La vidéo a recueilli plus de 5 millions de vues à ce jour.

