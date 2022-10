La vidéo de Buffalo dansant et imitant les pas de Bhangra d’une femme devient virale

Internet est rempli d’innombrables vidéos d’animaux drôles qui peuvent laisser les internautes en grand écart. Maintenant, rejoindre le train en marche est un clip viral d’un buffle domestique qui peut être vu danser avec une femme. Il est habituel de regarder un chien ou un chat de compagnie danser avec son propriétaire, mais le spectacle de danse d’un buffle est désormais devenu un scénario rare pour les internautes. Alors que beaucoup ne peuvent pas croire que l’animal domestique danse réellement, une section d’Internet loue la femme pour avoir transformé une chose inhabituelle en réalité.

Dans le clip viral, la femme qui semble être la propriétaire du buffle peut être vue debout dans l’arrière-cour d’une maison. Elle commence à faire quelques pas de bhangra tout en nourrissant apparemment ses buffles domestiques. Pendant qu’elle danse, la femme ordonne également à l’animal de la rejoindre. Dans une tournure surprenante, l’animal domestique tente de suivre la femme. L’animal saute et essaie de groover. La femme et le buffle ne sont pas seuls dans le clip, ils sont rejoints par des enfants.

Bien que les enfants ne soient pas clairement visibles dans la vidéo virale, leur rire peut évidemment être entendu. Le buffle imitant son propriétaire a servi de site bizarre mais divertissant pour les enfants. Regardez la vidéo ci-dessous :

Le comportement inhabituel du buffle a attiré l’attention massive des amoureux des animaux sur l’application de partage de photos. Avec plus de 30 000 vues et plus de 2 000 likes, les internautes ont inondé la section des commentaires de la publication de commentaires hilarants. Un utilisateur a plaisanté : « Aurat kuch bhi Kara sakti hai Babu bhaiya (les femmes peuvent tout faire) », un autre a commenté : « Yahi sab dekhne ke liye to maine 2 GB/day wala data plan liya hai (j’ai opté pour 2 GB/ plan de données journalier pour regarder ce contenu en ligne).

Un autre a écrit : « Woh stree hai, woh kuchh bhi kar sakti hai ! (C’est une femme, elle peut tout faire). Pendant ce temps, un internaute a utilisé la célèbre phrase hindi « Bhains ke aaje been bajana » pour articuler : « Les gens disent depuis des siècles que jouer devant le buffle ne fait aucune différence pour le buffle, mais cette femme a fait danser le buffle avec elle, rien n’est impossible sur cette terre. L’emplacement du clip viral reste incertain pour le moment.

