La vidéo d’audition complète de “X Factor UK” de Harry Styles révèle des détails sur la première performance du chanteur

La plupart des fans de Harry Styles ont vu sa vidéo d’audition “X Factor UK”, du moins le pensaient-ils. Ce que les fans n’ont pas réalisé, c’est qu’il y avait plus de détails qui n’étaient pas montrés dans le clip d’audition original.

La version longue de l’audition de Styles montre ses plaisanteries avec les juges et la chanson originale qu’il a interprétée, qui n’était pas la version a capella de “Isn’t She Lovely” qu’elle semblait être.

La nouvelle vidéo donne un peu plus de contexte à l’audition des futures stars. Styles, qui n’avait que 16 ans au moment de son audition, a déclaré aux juges (Simon Cowell, Louis Walsh et Nicole Scherzinger) sur son travail dans une boulangerie. Styles a ensuite parlé de son intention d’aller à l’université pour étudier le droit, la sociologie et les affaires.

Styles dit aux juges que sa mère et ses amis disent qu’il est un bon chanteur, ce à quoi Cowell répond en disant que “les mamans ne savent normalement pas” en riant.

“Je pense que je pourrais le faire”, dit Styles aux juges, “mais je pense qu’avec votre aide, je pourrais être bien meilleur que je ne le suis.”

La première chanson d’audition de Styles était “Hey Soul Sister” de Train. Après avoir chanté quelques couplets de la chanson, Cowell arrête Styles et dit: “Je ne sais pas si c’est le morceau qui te jette, mais puis-je entendre quelque chose juste toi, sans aucune musique?”

C’est à ce moment que Styles chante son interprétation a capella de “Isn’t She Lovely”, de Stevie Wonder, qui est la partie du clip qui est sortie depuis des années. Styles a reçu un “non” de Walsh, mais un “oui” de Cowell et Scherzinger, le faisant passer au tour suivant.

Zayn Malik, Louis Tomlinson, Liam Payne et Niall Horan ont tous auditionné pour le spectacle en tant qu’artistes solo, mais ne sont pas allés très loin par eux-mêmes. Juste après qu’ils aient tous été éliminés, ils ont été ramenés sur scène et encouragés par Cowell à former un groupe. Le groupe sera plus tard connu sous le nom de One Direction.

One Direction n’a pas obtenu la première place dans la compétition, mais cela n’avait pas d’importance car les garçons ont reçu une renommée instantanée. Ils ont ensuite sorti cinq albums studio et fait quatre tournées mondiales avant de se séparer en 2015. Malik a quitté le groupe au début de cette année.

Maintenant, Styles a trouvé le succès en tant qu’artiste solo et en tant qu’acteur après One Direction. Styles a sorti trois albums studio, son album éponyme en 2017, “Fine Line” en 2019 et “Harry’s House” en 2022. Styles a parcouru le monde en chantant ses tubes populaires comme “Watermelon Sugar” et “As it Was”. à des foules à guichets fermés lors de ses concerts.

Il s’est également essayé à la comédie, avec “Dunkerque”, “Mon policier” et le prochain film réalisé par sa désormais petite amie Olivia Wilde intitulé “Don’t Worry Darling”.

Même si One Direction ne joue plus ensemble, Styles n’a pas tout laissé derrière lui et chante souvent sa propre interprétation du premier single du groupe “What Makes You Beautiful” lors de ses concerts.