La vidéo ‘darr se mat darr’ 2018 de Hrithik Roshan refait surface sur Internet au milieu de la crise COVID – Regarder | Actualités Buzz

New Delhi: Une vidéo de retour de la superstar Hrithik Roshan qu’il a publiée il y a longtemps en 2018 fait à nouveau le tour sur Internet ces jours-ci. Dans cette vidéo motivante, l’acteur parle de surmonter la peur en n’en ayant pas peur.

La vidéo magnifiquement scénarisée a été écrite par l’acteur lui-même il y a environ 3 ans et peut être appliquée dans les moments difficiles d’aujourd’hui où les gens font face à l’incertitude dominante. Comme la vidéo a une forte pertinence, même aujourd’hui, elle a refait surface maintenant et elle fait que les gens se sentent pompés dans cette guerre contre COVID-19 comme le dit l’acteur, « Darr se mat darr. »

Dans la vidéo, Hrithik Roshan explique en outre comment dans la vie vous ressentirez de la douleur et c’est à ce moment-là que la peur profitera de votre douleur et vous donnera l’impression que vous ne pouvez rien faire d’avance dans la vie. Il s’infiltrera à chaque moment de faiblesse, mais vous devez vous lever et lutter contre cela, montrer votre vraie nature, votre talent et c’est ainsi que vous vaincrez vraiment vos peurs.

Alors que les habitants du pays font face à la perte de vies, d’emplois, de santé et vivent dans la peur de cette incertitude, les paroles de Hrithik sont très pertinentes car elles motivent une personne à combattre cette crise sans crainte.

Sur le plan du travail, la superstar se réunira avec le directeur de guerre Sidharth Anand pour Fighter avec Deepika Padukone.