La vidéo d’Anushka Sharma luttant contre la brise dans un haut jaune à épaules dénudées devient VIRALE

Anushka Sharma est l’une des célébrités de Bollywood qui est aisée dans toutes les situations. Anushka a fait d’un lundi après-midi terne un moment heureux avec sa dernière apparition alors qu’elle assistait à la conférence de presse organisée par Slurrp Farm.

Pour l’événement, Anushka a choisi de porter un haut jaune à épaules dénudées avec un jean délavé. Son look décontracté était parfait pour la sortie d’une journée et un complément parfait à la garde-robe de n’importe qui pour l’été à venir.

Les vidéos et photos de l’événement font actuellement le buzz sur les réseaux sociaux. Dans l’une de ces vidéos partagées par le célèbre photographe Varinder Chawla, on peut voir Anushka se battre contre la brise fraîche et venteuse tout en ajustant son haut ensoleillé. Ce moment ne manquera pas d’attirer l’attention de tous.

Regardez la vidéo ici.







Pour les non-initiés, Anushka a récemment fait la une des journaux alors qu’elle célébrait le deuxième anniversaire de sa fille Vamika. Elle a offert aux fans une photo heureuse de Vamika avec une douce note d’anniversaire qui disait : “Il y a deux ans, mon cœur s’est grand ouvert.” Sur la photo, Anushka a été vue tenant Vamika dans ses bras.

Côté travail, Anushka se prépare actuellement pour la sortie de Chakda Express. Dans le film, Anushka joue le rôle de l’as du cricket indien Jhulan Goswami.

Parlant du film lors d’un événement, elle a partagé : “Chakda Xpress est un film vraiment spécial. Il me tient extrêmement à cœur à cause du sujet sur lequel il se concentre. J’étais fière d’entendre l’histoire de Jhulan et sa contribution au cricket féminin en Inde. C’est un honneur pour moi de présenter un film inspiré de sa vie et de son époque au public du monde entier.”

Anushka a terminé le tournage du film et attend maintenant la sortie du film sur Netflix.