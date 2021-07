La vidéo d’anniversaire de Deepika Padukone pour son mari Ranveer Singh ramène l’ambiance ‘Twada Kutta Tommy’ – Regarder | Buzz News

New Delhi: l’acteur Ranveer Singh, qui aura un an de plus mardi (6 juillet), a un joli message vidéo de sa femme bien-aimée Deepika Padukone lors de sa journée spéciale.

Partageant la vidéo sur son compte Instagram, elle a écrit: «Mais puisque c’est votre anniversaire, je vais faire la paix avec le fait que Twada Kutta est Tommy et Sadda Kutta est Kutta…

Joyeux anniversaire ma personne préférée ! @ranveersingh.. »

Dans la vidéo partagée par la beauté alvéolée, on peut voir les mignonnes synchroniser les lèvres et danser sur la célèbre vidéo virale Twada Kutta Tommy, composée par Yashraj Mukhate, où il a utilisé le dialogue populaire de Shehnaaz Gill lors de son séjour dans la maison Bigg Boss.

Son dialogue, « Meri koi sentiments nahi hai ? Twada kutta Tommy, sada kutta kutta », est devenu très populaire pendant son passage dans l’émission de téléréalité et est devenu plus populaire lorsque Yashraj l’a utilisé dans sa propre version.

Avec l’aimable autorisation de : Yashraj Mukhate YouTube Channel (Regardez la vidéo originale ici)

Alors que leurs fans bavaient devant leur gentillesse et leurs expressions, c’est le commentaire de Yashraj Mukhate qui a été très apprécié par tout le monde.

Yashraj n’a pas pu contrôler ses sentiments et a écrit : « BAAAAAAAAAP !!!!! DIN BAN GYA !!!!!!!”

Pour les non avertis, Ranveer a admis être tombé amoureux à première vue de Deepika et l’a appelée «parfaite», «ma femme» parmi diverses autres choses douces. Le duo est maintenant l’un des couples les plus aimés de la ville des guirlandes. Deepika et Ranveer se sont mariés en novembre 2018, après cinq ans de fréquentation.

Côté travail, Ranveer sera ensuite vu dans Sooryavanshi de Rohit Shetty, 83 de Kabir Khan, Jayeshbhai Jordaar de Divyang Thakkar et Cirkus de Rohit Shetty.