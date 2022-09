La vidéo d’animaux courageux affrontant des ennemis plus forts est la meilleure chose à regarder aujourd’hui

On nous enseigne souvent des leçons de morale depuis notre enfance et l’une d’elles comprend la croyance que la bravoure ou le courage l’emporte sur la force physique lorsqu’elle est mise sur une échelle. Bien qu’il s’agisse d’une déclaration inspirante, il est surtout conseillé d’utiliser judicieusement le dicton à notre avantage, car affronter un ennemi trois fois plus grand que nous peut être une indication claire de la folie.

Cependant, les choses fonctionnent un peu différemment dans le règne animal et bien qu’il s’agisse principalement de la survie des plus aptes dans la nature, parfois des animaux plus gros sont intimidés par des animaux beaucoup plus petits.

Dans la vidéo que nous allons vous montrer, vous serez étonné de la bravoure de certains animaux beaucoup plus petits qui essaient d’abattre une créature deux fois plus grande ou bien plus haut dans la chaîne alimentaire. Une poignée Twitter appelée Funny Man Page a partagé une compilation de quelques vidéos intéressantes de ces cas.

Jetez un oeil à la vidéo :

https://twitter.com/FunnymanPage/status/1567768852490231809?

La vidéo contient des extraits de nombreux scénarios. Au début, on voit un petit chiot tenir tête à un gros crocodile, capable de l’avaler d’un seul coup. Cependant, le crocodile s’enfuit drôlement dans un étang voisin, visiblement intimidé par le chiot.

Le clip montre ensuite un autre chiot se heurtant à une bande d’ours, qui courent en désordre en essayant de s’échapper, l’un grimpant même à un arbre. Il y a aussi des rencontres très hilarantes comme un petit poulet essayant de combattre des chèvres. Le dernier clip est hilarant car il montre un poulet marchant paresseusement entre un couple de crocodiles sans se soucier du monde. Même si les crocodiles claquent dessus, le poulet s’échappe avec élégance.

La vidéo est à la fois divertissante et motivante lorsque nous réalisons que si les animaux peuvent faire preuve de courage dans des situations difficiles, nous pouvons apprendre à embrasser nos peurs et essayer de les affronter avec courage également.

