La vidéo d’Ananya Panday discutant avec Suhana Khan dans la voiture devient virale ; les internautes raillent, ‘Demander pourquoi Aryan Khan l’a ignorée?’

Suhana Khan et Ananya Panday passent un bon moment ensemble et cette vidéo en est la preuve. Les enfants vedettes ont été aperçus ensemble à la fête de Diwali de Manish Malhotra, et ils ont fait tourner les têtes avec leur apparence époustouflante. Suhana ressemblait absolument à une diva dans un sari doré alors que nous aimions ce que portait Ananya. Ananya et Suhana sont parties ensemble de la fête avec Shanaya Kapoor. Et dans la voiture, nous pouvons voir les besties se détendre et bavarder sur ce qui s’est peut-être passé à la fête.

Cependant, les internautes se moquent une fois de plus d’Ananya parce qu’elle a été ignorée par Aryan Khan lors d’un événement récent. La vidéo d’Aryan ignorant Ananya est devenue virale comme une traînée de poudre sur Internet et beaucoup se sont demandé pourquoi le fils de la superstar ferait cela. Mais la vie de Bollywood vous a dit exclusivement que rien ne va pas entre les enfants stars, mais Aryan a toujours été comme ça et n’aime pas trop les faux médias en lui et il savait s’il saluerait Ananya qui ferait la une des journaux et il ne l’a pas fait veulent l’attention inutile.

Regardez la vidéo d’Ananya Panday et Suhana Khan bavardant dans la voiture alors qu’ils quittent la fête de Diwali de Manish Malhotra

Ananya fait la une des journaux depuis un bon moment maintenant pour ses rumeurs de rencontre avec la bombasse de Bollywood Aditya Roy Kapur et ils ont laissé beaucoup de gens surpris en marchant ensemble à la fête. Avant qu’ils ne se frayent un chemin ensemble, leur photo de la fête de Kriti Sanon a attiré beaucoup de regards. Est-ce qu’ils l’officialisent ? Eh bien, clairement, ils font la paire HOT. Accepter?

Aditya Roy Kapur et Ananya Pandya se sont rapprochés lors de la fête du 50e anniversaire de Karan Johar et depuis lors, leurs rumeurs de rencontres ont déclenché et fait la une des journaux.