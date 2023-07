Jason Aldean a perdu le soutien de Country Music Television (CMT), le réseau confirmant à Fox News Digital qu’il a retiré le clip vidéo « Try This In A Small Town » du musicien de la circulation.

Un représentant du réseau n’a pas fourni plus de contexte pour la décision, mais Aldean a reçu un immense contrecoup du public, certains suggérant qu’il s’agit d’une « chanson pro-lynchage » – un récit qu’Aldean nie catégoriquement.

Dans la vidéo, les paroles d’Aldean sont chantées tandis que la couverture médiatique des émeutes de 2020 illustre son message. « Cuse un flic qui lui crache au visage / piétine le drapeau et allume-le », chante Aldean, avec des images des instances décrites.

La chanson d’Aldean a connu un succès fulgurant compte tenu de toute la controverse, étant la chanson n ° 1 d’ITunes au moment de la publication.

Un représentant du label d’Aldean, BBR Music Group, n’a pas immédiatement renvoyé la demande de commentaires de Fox News Digital, pas plus que les représentants du chanteur.

TackleBox, la société de production qui a produit son clip vidéo, a partagé dans une déclaration à Fox News Digital que le lieu est un « lieu de tournage populaire en dehors de Nashville », qu’Aldean n’a pas choisi lui-même.

Plusieurs films et vidéoclips ont été tournés sur place. « Tout récit alternatif suggérant la décision de localisation du clip vidéo est faux », ont-ils ajouté.

Tout au long de la vidéo, on peut voir Aldean chanter devant une grande maison blanche avec un drapeau américain en arrière-plan.

Tout récit alternatif suggérant la décision de localisation du clip vidéo est faux. – TackleBox sur l’emplacement du clip vidéo de Jason Aldean

Mardi, Aldean a abordé la réponse controversée à sa chanson.

« Au cours des dernières 24 heures, j’ai été accusé d’avoir sorti une chanson pro-lynchage (une chanson qui est sortie depuis mai) et j’ai fait l’objet d’une comparaison selon laquelle je (citation directe) n’étais pas trop satisfait des manifestations nationales du BLM. Ces références sont non seulement sans fondement, mais dangereuses », a-t-il déclaré à ses abonnés sur les réseaux sociaux.

« Il n’y a pas un seul lyrique dans la chanson qui fait référence à la race ou qui y pointe – et il n’y a pas un seul clip vidéo qui ne soit pas de vraies séquences d’actualités – et même si je peux essayer de respecter les autres pour avoir leur propre interprétation d’une chanson avec de la musique – celle-ci va trop loin. «

Aldean a ensuite fait référence à son lien direct avec la violence de masse, rappelant à ses partisans qu’il se produisait lors de l’horrible festival de musique Route 91 Harvest en 2017, où un homme a ouvert le feu et tué 61 personnes, impactant la vie de milliers de personnes.

« Comme tant de personnes l’ont souligné, j’étais présent sur la route 91 – où tant de personnes ont perdu la vie – et notre communauté a récemment subi une autre tragédie déchirante », a-t-il déclaré en référence à la fusillade dans une école de Nashville en mars qui a tué six personnes.

« Personne, y compris moi, ne veut continuer à voir des gros titres insensés ou des familles déchirées. « Try That In A Small Town », pour moi, fait référence au sentiment d’une communauté que j’ai eue en grandissant, où nous prenions soin de nos voisins, quelles que soient nos différences d’origine ou de croyance. Parce qu’ils étaient nos voisins, et c’était au-dessus de toutes les différences. «

Il a poursuivi en soulignant: « Mes opinions politiques n’ont jamais été quelque chose dont je me suis caché, et je sais que beaucoup d’entre nous dans ce pays ne sont pas d’accord sur la façon de revenir à un sentiment de normalité où nous avons eu au moins un jour sans un titre qui nous empêche de dormir la nuit. Mais le désir que cela – c’est de cela que parle cette chanson. «

Lorsque la chanson est sortie en mai, Aldean a déclaré: « Pour moi, cette chanson résume ce que beaucoup de gens pensent du monde en ce moment. Il semble qu’il se passe de mauvaises choses quotidiennement, et cela semble peu familier à beaucoup d’entre nous. Cette chanson éclaire cela. «

Aldean a également été défendu par sa femme Brittany, qui a partagé une photo des deux sur la plage avec la légende : « Ne vous excusez jamais d’avoir dit la vérité ».

Plus tôt, elle avait partagé sur son histoire Instagram une déclaration plus pointue, écrivant en partie : « Médias… c’est la même chanson et la même danse. Tordez tout ce que vous pouvez pour l’adapter à votre récit répugnant. »