La vidéo ‘Cheese Chai’ fait voir rouge les amateurs de thé, mais c’est une fausse alerte

De nombreux gourmets aiment expérimenter avec leur nourriture. Mais parfois, cela devient un peu incontrôlable. Comme la tendance fromage. Les gens le saupoudrent sur les nouilles Maggi, l’étalent sur le dosa et le consomment avec des momos comme s’il s’agissait de la combinaison la plus normale. Cependant, le chai avec du fromage doit être une combinaison tout droit sortie d’un cauchemar. Un amateur de thé sur Twitter a partagé un clip avec une épaisse couche de fromage recouvrant un verre. Une fois qu’ils ont enfoncé la couche avec une cuillère, du thé supposé en suinte. Jetez-y un coup d’œil vous-même :

Amateurs de thé (y compris moi-même), quelque part en Inde, ils vendent du Cheese Chai. Ok, bon dimanche🤣🤣🤣 pic.twitter.com/mdCFhsa29r – Mohammed Futurewala (@MFuturewala) 6 novembre 2022

Desi Twitter est offensé par la combinaison de nourriture. Pour les amateurs de thé, la boisson a déjà tellement d’options et elle est absolument parfaite telle quelle. « Pourquoi le chai ne peut-il pas simplement être chai ? Qu’est-ce que c’est que cette obsession de ruiner de bonnes choses…. aussi comment puis-je ne pas voir cela », a écrit un utilisateur de Twitter.

Pourquoi le chai ne peut-il pas être juste le chai ? Qu’est-ce que c’est que cette obsession de gâcher de bonnes choses… aussi comment puis-je ne pas voir ça 🙄 – Sumit (@ Sumit76559576) 6 novembre 2022

Un autre utilisateur a écrit : « Je ne comprends pas la nécessité d’ajouter du fromage à tout. Le chai est sacré, qu’il en soit ainsi.

Je ne comprends pas la nécessité d’ajouter du fromage à tout. Chai est sacré, que ce soit – m (@mahween) 6 novembre 2022

“En tant que fanatique du chai, je dois dire ceci : gardez le fromage de toute sorte à l’écart du chai. Le simple fait de le regarder m’a donné une gastrite », a lu un troisième commentaire.

En tant que fanatique de chai, je dois dire ceci Gardez le fromage de toute sorte à l’écart du chai. Le simple fait de le regarder m’a donné une gastrite 😭😭😭 – Blesser Cobain 🏳️‍🌈 (@ SANDIPANMITRA6) 8 novembre 2022

Pendant ce temps, quelques utilisateurs de Twitter sont venus à la rescousse. Ils ont mentionné que ce n’était pas du tout un combo thé et fromage. En fait, cela semble être ce qu’on appelle la soupe à l’oignon française. Les utilisateurs des médias sociaux ont également souligné que le journal sous la tasse semble provenir d’Alaska. La possibilité que ce soit la soupe semble plus probable que la combinaison étrange.

La soupe à l’oignon française est préparée avec du bouillon de poulet ou de bœuf de qualité et des oignons caramélisés et enrobée de beaucoup de gruyère et de parmesan. Présente dans les restaurants de toute la France, la soupe a été créée il y a environ 8 000 ans dans la Rome antique. Certes, cela semble beaucoup plus appétissant que ‘Cheese Chai’.

Plus tard, un utilisateur de Twitter nommé Mini (@Minniie_Mehra) a mis fin à toutes les rumeurs qui se répandent à propos de ce chai sur les réseaux sociaux. Selon Curlytale, il s’agit d’une vidéo d’une soupe à l’oignon française. Voici la vidéo

Pour une dernière fois,,,,, ce n’est pas du chai au fromage !! C’est la soupe à l’oignon française ☹️ https://t.co/aJXpurndNl – Mini (@Minniie_Mehra) 6 novembre 2022

Quelle est votre réaction à cette vidéo ?

