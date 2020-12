Les crocodiles sont si puissants que même certains prédateurs comme les lions, les guépards ou les tigres s’approchent avec prudence de tout étang ou rivière dans une forêt en raison de leur peur. Une vidéo a récemment fait surface sur Internet, montrant comment un crocodile a dévoré un bébé guépard, qui était allé au bord de l’eau pour boire un verre.

Les images partagées par Courrier en ligne montre un crocodile de 13 pieds traînant le petit guépard lors d’une embuscade. Ce qui s’est passé, c’est que le jeune guépard n’était pas au courant du fait que le crocodile se cachait juste sous la ligne de flottaison pour l’attaquer. Pendant que le petit buvait de l’eau, le crocodile a bondi et a attrapé sa proie à une vitesse fulgurante.

Les images de l’incident ont été capturées par le guide sud-africain du safari WildEarth Busani Mtshali. Il a été tourné à Beyond Phinda Private Game Reserve en Afrique du Sud.

« C’est tellement douloureux. C’est plus que le mot douloureux. Il n’y a rien vraiment que nous puissions faire parce que le crocodile était juste en train de tendre une embuscade au guépard quand le jeune guépard est descendu pour boire de l’eau », peut-on entendre dire Mtshali dans les images.

Selon Le soleilLes crocodiles du Nil, la plus grande espèce de crocodile d’Afrique, peuvent manger une proie la moitié de leur poids corporel. De plus, ils utilisent la force de leurs jambes pour traîner de plus gros animaux.

Un incident similaire a été signalé récemment en Afrique du Sud. Un crocodile du Nil adulte se nourrissait d’un bébé crocodile. Les photos de l’incident ont été prises par le photographe Jan Butter (69 ans) d’Amsterdam, aux Pays-Bas.

Il était présent au parc national Kruger en Afrique du Sud lorsque cet incident s’est produit. Butter était à seulement 100 mètres de la scène de l’action. Le photographe a vu le crocodile du Nil manger le plus jeune crocodile et le ramener dans l’eau.

«Tout à coup, nous avons vu un crocodile en attraper un autre entre ses mâchoires», a déclaré le photographe. Les photos partagées par le photographe montraient la moitié du corps du bébé croco dans la bouche de l’adulte. Le photographe a révélé que l’action était terminée dans «environ une minute». Après avoir chassé sa proie, le crocodile adulte a nagé, a affirmé Butter.

Lui et son équipe ont déclaré avoir vu un tel incident pour la première fois. Ils ont dit qu’il est rare parmi les crocodiles de manger leur propre espèce. Cependant, ils ont ajouté que les mâles adultes de nombreuses espèces mangent ou tuent leurs jeunes.

Internet regorge de nombreuses vidéos de crocodiles chassant d’autres espèces animales.