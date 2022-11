La vidéo Call of Duty Warzone Legacy met en évidence vos statistiques de carrière

Appel du devoir Warzone 2.0 sera lancé le 16 novembre, mais les joueurs du jeu Battle Royale gratuit peuvent voir à quel point ils ont bien joué à Warzone 1.0 au cours des plus de deux ans qui ont suivi sa sortie.

La Vidéo Warzone Legacy est disponible pour regarder et télécharger pour tous les joueurs de Call of Duty. La bobine de surbrillance comprendra des informations telles que la première fois qu’un joueur est tombé dans un match, quel opérateur il a préféré et même combien de morts par chute il a eu, ainsi que d’autres statistiques.

Pour regarder la vidéo, les joueurs doivent visiter le Mon site Warzone Legacy. Ils devront saisir leur identifiant Activision, qui se trouve sur leur Page de profil de Call of Duty. Une fois l’identifiant saisi, la vidéo sera générée et pourra être téléchargée ou partagée sur Facebook ou Twitter.

Warzone 2.0 commence le 16 novembre pour PCPS4, PS5Xbox One et Xbox Series X et S. Le jeu reprendra des pages du récent Modern Warfare 2 avec une nouvelle carte, des adversaires contrôlés par l’IA et des modifications supplémentaires du gameplay telles que la natation.

