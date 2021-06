La vidéo BTS loufoque de Janhvi Kapoor vous remontera le moral ! – Regarder | Nouvelles des gens

New Delhi: Il y a quelque temps, l’actrice et star de Bollywood Janhvi Kapoor s’était rendue sur Instagram pour partager de superbes looks de couverture de magazine et maintenant elle surprend ses fans avec un clip amusant dans les coulisses (BTS) de la séance photo avec Khush Magazine.

Dans la vidéo, on peut voir Janhvi faire des bêtises sur les plateaux, danser entre les prises et faire des grimaces devant la caméra. Il semble que, avec la beauté, Janhvi respire également beaucoup de vivacité et de zeste en posant pour des photos.

Regardez la vidéo hilarante du BTS:

La vidéo est dans les coulisses de Janhvi sur Instagram pour publier des images à couper le souffle de sa séance photo de mariage avec le magazine asiatique Khush Mag.

Côté travail, Janhvi a été vu pour la dernière fois dans la comédie d’horreur « Roohi » produite par Maddock Films avec Rajkummar Rao et Varun Sharma. On la verra ensuite dans ‘Good Luck Jerry’, ‘Dostana 2’, ‘Takht’ et ‘Bombay Girl’.