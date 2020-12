Les utilisateurs de Twitter n’ont pas tardé à se rendre sur les réseaux sociaux pour partager des mèmes se moquant du président Donald Trump pour avoir tenu une pancarte pendant une vidéo bizarre de 46 minutes qu’il a publiée sur Facebook et a appelé à l’annulation des élections.

Trump s’est exprimé devant les caméras de la Maison Blanche, avec des coupes répétées et maladroites de la part des rédacteurs en chef et tout en brandissant des aides visuelles pour le public.

« Même ce que je dis maintenant sera humilié et décrié », a-t-il déclaré en exposant revendication après revendication, y compris plusieurs qui ont été avancées par son équipe juridique et ont été démystifiées.

Trump a déclaré que « c’était peut-être le discours le plus important que j’ai jamais prononcé » – puis s’est mis au travail pour essayer de faire valoir que l’élection était frauduleuse, que les résultats devraient être annulés dans plusieurs États où le président élu Joe Biden a obtenu plus de votes que lui et a exhorté la Cour suprême à intervenir.

Mais ce ne sont pas les affirmations de Trump qui ont envoyé Twitter dans une frénésie, c’est son utilisation de pancartes.

Il aurait également parlé de pardons pour son gendre et conseiller de la Maison Blanche, Jared Kushner, et son avocat personnel, Rudy Giuliani.

D’autres mèmes visaient le fait que Trump n’avait pas encore concédé à Biden.

Un tweet disait: «Je concède» tandis qu’un autre disait: «J’ai perdu».

Une autre pancarte indique: « Combien de retweets pendant 4 ans de plus? »

À un moment donné, il a brandi un tableau prétendant montrer un stratagème pour voler une élection, mais un pic de votes qu’il a souligné a depuis été identifié comme le comptage des votes du comté de Milwaukee une fois qu’ils sont arrivés. Biden a bien performé là-bas, comme par le passé. Candidats démocrates remontant à des années.

Il a fait des déclarations répétées de fraude, de vote de personnes décédées, de mystérieuses anomalies dans les machines à voter et de corruption présumée dans les grandes villes avec des votes démocrates en faveur de Biden – bien que son procureur général et une série de juges n’acceptent pas les allégations de fraude généralisée.

«Cette élection a été truquée. Tout le monde le sait. Cela ne me dérange pas si je perds une élection, mais je veux perdre une élection juste et équitable. Ce que je ne veux pas faire, c’est le faire voler au peuple américain », s’est plaint Trump.

Il y a eu cinq sauts de montage dans les trois premières minutes de la vidéo, ce qui lui a donné un rythme maladroit malgré le fait qu’il ait été tourné au centre du pouvoir du gouvernement américain.

Biden a approché 81 millions de votes mercredi et son avance est bien au-delà de 6 millions, tandis que sa victoire au collège électoral s’annonce de 306 contre 232.

Trump a déclaré qu’il était « statistiquement impossible » qu’il ne l’emporte pas. Il a dit que les « plus grands sondeurs » ne pouvaient pas comprendre ce qui s’était passé

Mais Trump a déclaré qu’il était « statistiquement impossible » qu’il ne l’emporte pas.

Il a souligné «un succès inattendu dans tout le pays et ici même à Washington», déclarant: «Il est statistiquement impossible que la personne – moi – qui a mené la charge ait perdu. Les plus grands sondeurs, les vrais sondeurs – pas ceux qui nous ont fait perdre 17 points au Wisconsin lorsque nous avons réellement gagné, tandis que ceux qui nous ont fait perdre quatre ou cinq points en Floride et nous avons gagné de nombreux points ou nous ont même fait perdre au Texas. , et nous avons gagné beaucoup – pas ces sondeurs mais de vrais sondeurs qui sont justes et honnêtes, a déclaré: «Nous ne pouvons pas comprendre une chose comme ça: cela ne s’est jamais produit avant que vous ayez mené le pays à la victoire et vous étiez le seul à être perdu. Ce n’est pas possible », dit-il.

La perte de Trump est survenue malgré que les républicains détiennent le Sénat et repoussent de nombreux démocrates qui étaient en tête dans les sondages pré-électoraux et remportent plusieurs sièges lors d’une élection que beaucoup prédisaient serait une « vague bleue ».

Trump, cependant, a qualifié l’élection de « catastrophe totale » et a déclaré que les résultats n’étaient pas fiables.

Il s’est plaint de «la machinerie qui s’est miraculeusement arrêtée pendant certaines parties de la soirée pour s’ouvrir avec plus de votes».

«De nombreuses personnes dans les médias et même des juges ont jusqu’à présent refusé de l’accepter. Ils savent que c’est vrai. Ils savent que c’est là. Ils savent qui a remporté l’élection. Mais ils refusent de dire: vous avez raison. Notre pays a besoin de quelqu’un pour dire que vous avez raison », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que des personnes décédées avaient voté, bien que plusieurs exemples présentés par ses avocats aient fait faillite.

«Des millions de voix ont été exprimées illégalement dans les seuls États swing», a-t-il affirmé.

« Si tel est le cas, les résultats des différents États de swing doivent être annulés et annulés immédiatement », a déclaré Trump.

«Certaines personnes disent que c’est trop loin. C’est trop dur. Eh bien, cela signifie-t-il que nous prenons un président et que nous venons d’élire un président, où les votes étaient frauduleux? Non. Cela signifie que vous devez retourner l’élection.

«Quelle élection catastrophique ce fut. Une catastrophe totale », a-t-il déclaré.

Il a dit «j’espère» que la Cour suprême «verra» et «fera ce qui est juste pour notre pays».

À un moment donné, il a semblé relier sa volonté d’annuler les résultats des élections à sa situation juridique personnelle.

« Maintenant, j’entends que ces mêmes personnes qui n’ont pas réussi à m’avoir à Washington ont envoyé toutes les informations à New York afin qu’elles puissent essayer de m’y amener », a déclaré Trump, en référence aux procureurs qui ont enquêté sur son entreprise. allégations possibles de fraude à l’assurance ou fiscale.

Trump a pris la parole un jour après que le procureur général Bill Barr a déclaré qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves de fraude pour annuler les résultats.

«Vous aurez peut-être une révision, mais je ne pense pas que ce soit approprié. Lorsque ces votes sont corrompus, lorsqu’ils sont irréguliers, lorsqu’ils se font prendre, ils sont annulés et je gagne très facilement », a déclaré Trump.

Plus tôt mercredi, l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, Mike Flynn, a lancé un article appelant Trump à déclarer la loi martiale et à demander à l’armée de superviser une révocation.

Trump a publié la vidéo environ une heure après que Biden ait commencé un événement à Wilmington où il a organisé une table ronde avec des travailleurs et des propriétaires de petites entreprises qui luttent pendant la crise économique.