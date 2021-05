La vidéo apaisante de Rahul Vaidya-Rashami Desai effacera votre blues du lundi

Dimanche, Rahul Vaidya et Rashami Desai se sont rendus sur leurs pages Instagram et ont taquiné les fans avec quelques photos. Avec leurs posts, ils leur ont fait perdre leur calme et leur impatience de savoir ce qui se passe entre les deux artistes. Maintenant, Rahul et Rashami ont partagé une bobine Instagram donnant un aperçu de leur collaboration professionnelle sous la forme d’un clip vidéo. Dans la courte vidéo, les deux sont vus se jumeler en noir et se balancer sur une belle mélodie.

Rahul est vu dans un look Pathani portant une kurta noire tandis que Rashami a enfilé un beau costume noir Anarkali. Le chanteur et ‘Bigg Boss 14«Le finaliste chante la chanson réconfortante et les gens ne peuvent pas arrêter de jaillir de lui.

En partageant la vidéo, Vaidya a écrit: «Abandonnez-vous à la magie de l’amour. @Imrashamidesai @dieppj.

Alors que Rashami l’a légendé comme « Continuez à tomber amoureux … @rahulvaidyarkv @dieppj #rashamidesai #teamrashamidesai #diva #instagood #rashamians #music #love #rythamicrashami #immagical. »

Actuellement, Rahul est au Cap où il a participé à l’émission de télé-réalité basée sur l’aventure ‘Khatron Ke Khiladi 11». Parmi les autres candidats figurent des célébrités à savoir Anushka Sen, Aastha Gill, Abhinav Shukla, Arjun Bijlani, Divyanka Tripathi, Mahek Chahal, Nikki Tamboli, Sana Makbul, Saurabh Raj Jain, Shweta Tiwari, Varun Sood et Vishal Aditya Singh. «

Parlant de Rashami, l’acteur a figuré dans plusieurs vidéoclips après son passage sur ‘Bigg Boss 13‘ comprenant ‘Ab Kya Jaan Legi Meri». Dans la vidéo, elle a joué aux côtés de Shaheer Sheikh et Sana Saeed. Alors que la chanson est chantée par Palash Muchhal et Amit Mishra.