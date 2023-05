La vidéo « All About Switching » de Galaxy gagne en popularité dans le monde – Samsung Global Newsroom

« Mesdames et messieurs, Smart Switch vous souhaite la bienvenue dans Galaxy ! Nous approchons à une vitesse de transfert de 1 Go en moins de 2 minutes. Pour tous les transferts via le câble et le cloud, le cryptage des données est actif à tout moment. »

Dans une annonce semblable à celle d’un agent de bord, la nouvelle vidéo de Galaxy mettant en lumière la facilité de basculement vers un nouveau smartphone Galaxy à partir d’un autre système d’exploitation annonce que les applications et les données de votre ancien smartphone ont été transférées rapidement et confortablement vers leur nouvel appareil. Les icônes sont impressionnées par leur nouvelle maison, jetant un coup d’œil tranquille tout en vérifiant leur nouvelle apparence.



Tournée du point de vue des icônes de smartphone, cette vidéo amusante a été publiée sur la chaîne YouTube de Samsung Electronics en avril dans le cadre de la campagne « Samsung Galaxy : All About Switching ». Il présente les principales fonctionnalités de Galaxy pour les consommateurs qui hésitent à faire le changement. Plus de deux semaines après sa sortie, le clip est devenu viral — atteignant 21,2 millions de vues et recevant plus de 72 000 likes et 5 400 commentaires.

Puis-je basculer vers Galaxy en toute sécurité ? Répondre aux vraies préoccupations des consommateurs

La recherche montre que les préoccupations concernant le processus de changement d’appareil sont un phénomène partagé par beaucoup. Des questions sur la complexité du processus de commutation à la compatibilité de la plate-forme avec les périphériques existants, en passant par les inquiétudes quant à savoir si les photos et autres données peuvent être transférées en toute sécurité sans perte, les craintes de commutation sont courantes.

Dans « All About Switching », les icônes reflètent les préoccupations initiales des consommateurs, se perdant dans la confusion lorsqu’ils entendent qu’ils vont déménager dans une nouvelle maison. Des conversations comiques s’ensuivent entre les icônes personnifiées pour aider à apaiser les inquiétudes potentielles des consommateurs.

L’application Galaxy Smart Switch est là pour rassurer à la fois les icônes concernées et les consommateurs. Le passage à Galaxy est terminé en un éclair, complété par les icônes animées et dynamiques. Même sans les traits du visage, leurs expressions et leurs effets d’animation détaillés aident à donner vie à chaque icône. En fait, l’animation 3D a été utilisée pour améliorer les expressions subtiles de l’icône Samsung Knox afin d’imiter les mouvements subtils d’une bouche et de sourcils.

Pour aider à créer cette vidéo divertissante, Samsung a demandé l’aide de certains acteurs de la voix notables qui sont apparus dans des superproductions hollywoodiennes telles que Guerres des étoiles et parc jurassique et un spécialiste du doublage d’animation dont les crédits incluent les versions américaines de Naruto et Eau de Javel. De plus, des effets d’animation détaillés permettent de donner vie à chaque icône. Vers la fin de la vidéo, les téléspectateurs voient des clips des coulisses des doubleurs en action.

De Smart Switch à One UI : mettre en lumière l’expérience Galaxy unique

À travers la vidéo « All About Switching », Samsung montre non seulement à quel point il est facile de passer à Galaxy, mais présente également les fonctionnalités et avantages uniques de Galaxy. La vidéo est divisée en plusieurs chapitres, notamment Smart Switch, le service SmartThings, la sécurité Samsung Knox, Quick Share et One UI. L’icône de chaque fonctionnalité apparaît au cours du chapitre correspondant pour présenter ce qu’elle fait tout en répondant à toutes les situations que les consommateurs peuvent rencontrer.

Par exemple, l’icône SmartThings déclare que « Rien n’est plus important que les connexions ! » et poursuit en mentionnant que Galaxy peut se connecter à divers casques, téléviseurs, lumières et autres plates-formes IoT sans fil. L’icône Samsung Knox apparaît juste après pour expliquer que les données resteront sûres et protégées pour les applications couramment utilisées et celles qui nécessitent une sécurité supplémentaire, telles que les applications financières. Pour en savoir plus sur chaque fonctionnalité, les téléspectateurs peuvent simplement sélectionner le chapitre qui les intéresse.

Les fans de Galaxy du monde entier ont réagi à « All About Switching », en publiant des commentaires sur la vidéo YouTube de Samsung Electronics qui sont tout aussi amusants que la vidéo elle-même. Comme l’ont dit certains téléspectateurs : « Je ne regarderai plus jamais mes icônes de la même manière après avoir vu cela », « Nous avons besoin de la saison 2 », et plus encore. Un téléspectateur qui s’est identifié comme un autre utilisateur de smartphone a laissé un long commentaire qui fait écho aux réactions de beaucoup d’autres : [sic] aidez les autres à voir à quel point il peut être facile de basculer [to Galaxy].”

« La vidéo » All About Switching « a été conçue pour présenter les avantages que Samsung Galaxy peut offrir aux consommateurs qui hésitent à passer à Galaxy d’une manière divertissante et pertinente », a déclaré Sonia Chang, vice-présidente de l’équipe marketing de MX Business chez Samsung Electronics, qui a dirigé la création vidéo. « Nous espérons que les avantages uniques de Galaxy et la commodité de Smart Switch résonneront auprès des consommateurs grâce à la narration dynamique de la vidéo. »

Suite à la réaction positive au lancement de la vidéo, Samsung prévoit de développer un contenu similaire pour présenter les caractéristiques et fonctionnalités uniques de Galaxy de manière innovante et attrayante.