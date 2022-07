La vidéo aggrave la douleur des familles d’Uvalde alors que les questions sur la réponse demeurent

Mais des dizaines d’autres vidéos, y compris des caméras corporelles d’officiers à l’intérieur et à l’extérieur de l’école, n’ont pas encore été rendues publiques. Et bien que la vidéo documente les mouvements d’officiers – dont certains étaient lourdement armés et blindés – elle ne répond pas aux questions centrales qui ont hanté de nombreuses familles : pourquoi ces officiers ont-ils attendu si longtemps et qui, en fin de compte, est responsable de la retard?

“C’est horrible, en ce qui concerne la réponse de la police”, a déclaré le sénateur d’État Roland Gutierrez, qui représente la région et a fait pression pour que plus d’informations soient publiées. La vidéo ne montrant que des parties de la réponse de la police n’a rien fait pour expliquer les retards, a-t-il dit, et semble faire partie d’un effort continu pour contrôler la perception publique de l’événement.