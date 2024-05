La vidéo à la mode de la Chine sur l’attaque massive de Taiwan fait preuve de force en matière de missiles

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Une vidéo publiée par la Chine montre les missiles qu’elle pourrait tirer sur Taiwan lors d’une attaque massive. Commandement du théâtre de l’Est/Weibo

La Chine a publié vendredi une vidéo de simulation montrant comment elle pourrait frapper Taïwan avec des vagues de missiles.

Les clips sont un montage à la mode de CGI et d’images en direct de simulations de frappes menées le week-end dernier.

Ils ont montré les lanceurs au sol, les chasseurs à réaction et les navires de guerre à partir desquels la Chine pouvait tirer.

Le Commandement du théâtre de l’Est de la Chine a publié vendredi une vidéo de simulation de ses forces de missiles menant une attaque massive sur Taiwan, vantant ses capacités de lancement terrestre, maritime et aérien.

La vidéo hype de 70 secondes a utilisé un mélange d’animations générées par ordinateur et d’images en direct pour représenter des navires de guerre, des lance-roquettes terrestres et des chasseurs à réaction lançant des vagues de missiles sur l’île.

« Détruisez le pilier de l’indépendance taïwanaise ! Frappez le camp de base de l’indépendance taïwanaise ! Coupez le flux sanguin de l’indépendance taïwanaise ! » » a écrit la branche de l’Armée populaire de libération dans la vidéo.

Des missiles animés – surnommés « armes tueuses de l’indépendance » dans la vidéo – descendent sur une carte 3D de Taipei, Hualien et Kaohsiung, disparaissant dans des GIF de boules de feu.

La vidéo est l’un des messages publics les plus pointus de la Chine sur ses capacités en matière de missiles dans le cas de Taiwan.

Les forces de missiles de Pékin se sont développées rapidement ces dernières années, alarmant les responsables américains qui scrutent désormais ses arsenaux et ses atouts. L’une des principales préoccupations du Pentagone concerne la force de fusée de l’Armée populaire de libération et sa capacité à frapper des cibles situées au plus profond de l’Indo-Pacifique.

La PLARF n’aurait pas besoin de missiles à longue portée pour frapper Taïwan, séparé de la Chine continentale par un détroit de 110 milles. Mais au moins plusieurs brigades de la PLARF travaillent avec ou sous le commandement du théâtre de l’Est et sont armé principalement de missiles à courte et moyenne portée. On pense également qu’ils possèdent le Dongfeng-21, un missile hypersonique surnommé le « tueur de porte-avions ».

Taïwan, reconnaissant la menace des missiles chinois, a été approvisionnement sur les missiles Patriot de fabrication américaine.

La vidéo de missile de vendredi a été diffusée en tandem avec la série d’exercices de tir réels conjoints de la Chine autour de Taiwan qui ont débuté jeudi, le plus grand exercice de ce type depuis plus d’un an près de l’île autonome.

L’exercice « Joint Sword » a duré deux jours, selon les autorités chinoises, qui ont déclaré qu’il s’agissait d’un effort coordonné des forces terrestres, maritimes, aériennes et de missiles en guise de « punition » pour les actes « séparatistes » à Taiwan.

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré que Pékin avait déployé 33 avions, 16 navires de la Garde côtière et 15 navires de la Marine.

Les exercices ont eu lieu trois jours après que Lai Ching-te, du Parti démocrate progressiste de Taiwan, a prêté serment en tant que président de l’île. Lai et son parti, qui a gouverné Taiwan sous l’ancienne dirigeante Tsai Ing-wen, se sont concentrés sur la résistance à Pékin, provoquant la colère des responsables chinois qui affirment que Taipei vacille vers leur ligne rouge de déclaration d’indépendance.

Les tensions entre Taipei et Pékin n’ont cessé de s’intensifier depuis l’élection de Lai en janvier.

Deux mois plus tard, la Chine a annoncé qu’elle augmenter les dépenses de défense de 7,2% à 230 milliards de dollars cette année, tout en déclarant que cela dissuaderait Taiwan de « mener des activités séparatistes ».