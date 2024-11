La Victoria comme base du crecimiento

La avant-première du…

Sevilla FC-Real Sociedad, correspondant de la 12ème journée de LALIGA EA Sports, se disputera au stade Ramón Sánchez-Pizjuán à partir de 18h30.

Classification

Trois points séparés de l’équipe sévillane du txuri urdin, également installés dans la zone média de la classification. 15 points signifient que les nerfs après les conséquences ont une semaine à Cornellá-El Prat, pendant que la Real Sociedad a 12 ans. C’est vrai que le groupe vasque montre un bien meilleur rendu en tant que visiteur que son feud a maintenant. C’est aussi le cas de l’un des points qui cumulent les victoires de la Reale Arena.

Racha du rival

Alors que son parti s’affrontait avant le match alicantino du jeune espagnol cette semaine pour les conséquences de la DANA, la Real Sociedad compte comme la dernière partie officielle du litige à la maison le passé fin de semaine avant le CA Osasuna, avec une défaite pour le minimum. Juste avant, nous avons eu nos trois premiers points en UEFA Europa League lors de votre visite au Maccabi Tel-Aviv à Belgrade. Avant, il était venu à LALIGA, concrètement à Montilivi pour 0-1.

Les trois derniers FC Séville-Real Sociedad

Un trio pour chaque équipe et un empate dans les trois précédents les plus immédiats de cette rencontre avec Ramón Sánchez-Pizjuán. Le plus positif est aussi le plus récent, avec Victoria pour 3-2 le mois de mars. Un tempranero double d’En-Nesyri adelantaba aux locales, qui vieron como André Silva, de penalti, acortaba antes del descanso. En deuxième partie, Sergio Ramos et Brais Méndez cerraron le marcador. La saison précédente n’a pas eu lieu pour Séville, qui a pesé sur le but de Rafa Mir, contre le Real par le milieu de Sorloth et le propre Brais. Il y a un peu plus de tablas sans buts dans la saison 2022/23.

Convocatoires

Alors qu’il connaît le convocateur qui est lui-même domingo, Xavi García Pimienta ne pourra pas discuter avec ses jugadores lesionados : Nyland, Badé, Nianzou, Saúl, Suso et Ejuke. Alors que les visiteurs ne se desplazan Turrientes, Barrenetxea ni Zakharyan, qui se trouvent aux sources des connaissances de Traoré et Pablo Marín, tout cela aussi pour la lésion.

Arbitrage

Le collégial de la candidate sera le galicien Alejandro Muñiz Ruiz. Sa quarte temporaire en LALIGA EA Sports et pitará par octava vez a los sévillistas, avec un équilibre liguero hasta ahora de unea victoria -la temporada pasada en Las Palmas-, dos empates y una derrota. De plus, avec elle se lograron trois victorias coperas ante el Velarde hace dos campañas et contre Astorga et Getafe la pasada. Cette année-là, je voulais qu’il empate un zéro à Son Moix. La Real Sociedad, de son côté, n’a pas connu la derrota avec Muñiz Ruiz lors de ses partis, avec un équilibre de quatre victoires et deux empates entre la LALIGA et la Copa. Dans le VAR est apparu le canarien Daniel Jesús Trujillo Suárez.