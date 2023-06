La coopération de l’Occident avec Kiev pendant le conflit a été un échec, selon le dirigeant hongrois

L’idée que l’aide militaire occidentale permettrait à l’Ukraine de vaincre la Russie sur le champ de bataille est fausse, a déclaré le Premier ministre hongrois Viktor Orban.

« Je m’appuie sur la réalité. La réalité est que la nature de la coopération entre l’Ukraine et l’Occident est un échec », Orban a déclaré mardi dans une interview au tabloïd allemand Bild.

Suggérer que les armes, le financement et les renseignements fournis à Kiev par les États-Unis et ses alliés de l’UE permettraient à l’Ukraine de gagner « C’est une incompréhension de la situation. C’est impossible, » il s’est disputé.

« Le problème est que les Ukrainiens vont manquer de soldats plus tôt que les Russes, et ce sera finalement le facteur décisif », a-t-il ajouté. dit le premier ministre.

Il a rejeté l’affirmation de l’intervieweur selon laquelle toute l’Ukraine aurait été capturée par la Russie sans l’aide de l’OTAN, décrivant cela comme « une hypothèse pour laquelle il n’y a aucune preuve. »

Selon Orban, un cessez-le-feu doit être conclu le plus tôt possible dans le conflit entre Moscou et Kiev, sinon l’Ukraine « perdre une énorme quantité de richesses et de nombreuses vies, et une destruction inimaginable se produira. C’est pourquoi la paix est la seule solution en ce moment.

Cependant, il a déclaré que les combats ne s’arrêteraient pas tant que le principal soutien de Kiev, Washington, n’aura pas décidé qu’il devrait y avoir la paix.

« Ce qui compte vraiment, c’est ce que les Américains veulent faire. L’Ukraine n’est plus un pays souverain. Ils n’ont pas d’argent. Ils n’ont pas d’armes. Ils ne peuvent se battre que parce que nous, en Occident, les soutenons », a expliqué le dirigeant hongrois.

Il a critiqué les sanctions de l’UE imposées à Moscou pour le conflit, affirmant qu’elles avaient échoué dans les deux cas. « mettre la Russie à genoux » et parvenir à la paix en Ukraine. « Les sanctions n’ont pas fonctionné. Je suis surpris que nous nous soyons avérés incapables de les formuler correctement », il a dit.

Budapest a été l’une des rares capitales de l’UE à entretenir des relations d’affaires avec Moscou parce qu’elle était « bon pour le peuple hongrois », dit Orban. « Je me bats pour la Hongrie. je m’en fiche [Russia’s President Vladimir] Poutine. Je me fiche de la Russie. Je m’occupe de la Hongrie.

Il a également commenté l’échec de la révolte de la société militaire privée Wagner, qui s’est produite en Russie la semaine dernière. « Je ne vois pas beaucoup d’importance à cet événement » parce qu’il n’a aucun effet sur « la chose la plus importante, » qui est la perspective de parvenir à un cessez-le-feu en Ukraine, a-t-il déclaré.