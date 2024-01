La victoire signifie contrôler le discours, et non capituler devant le Hamas

Il n’y a rien à édulcorer : Accepter les exigences du Hamas afin de libérer les otages équivaut à une capitulation. À l’heure actuelle, le camp au sein du gouvernement prêt à accepter un accord d’otages est dirigé par Gadi Eizenkot, qui croit qu’il faut prendre n’importe quelle mesure et mettre sur la table toute demande du Hamas au nom d’un deuxième accord d’otages, même si cela implique la libération de tous et tous les prisonniers terroristes des prisons israéliennes. Il est rejoint par Benny Gantz et Aryeh Deri.

Mon collègue Ronen Bergman a écrit un article très détaillé sur la folie de la poursuite des combats qui, selon lui, mettent en danger les otages plutôt que de provoquer leur libération. Il a raison, dans la mesure où l’absence de stratégie d’après-guerre aggravera les pertes de la guerre, mais je ne vais pas dire que la solution consiste à accepter les exigences du Hamas.

L’histoire nous enseigne que cela pourrait conduire à une situation périlleuse, dans laquelle toutes les réalisations israéliennes depuis le début de la guerre perdraient leur sens. Les dirigeants du Hamas annonceraient la victoire et reprendraient le contrôle de Gaza, se vantant de quelques réalisations stratégiques notables. Les États arabes modérés considéreraient Israël comme faible, où les vents dominants de l’opinion publique passent avant un bon jugement.

De la même manière, l’Axe de la Résistance iranienne considérerait Israël comme vulnérable et la prochaine attaque, soit depuis la bande de Gaza, soit depuis la frontière nord, ne serait qu’une question de temps. Les résidents du Nord refuseraient de rentrer chez eux, et l’accord « Chacun pour tout le monde » encouragerait des milliers de personnes à mener le combat en Israël.

Les familles d’otages ont été résolues et sans équivoque dans leur demande à Netanyahu : prendre toutes les mesures nécessaires pour libérer tous les otages sans délai, même si cela signifie que le Hamas reste debout et que la bande de Gaza reste complètement inondée d’armes qui seront ensuite retournées contre Israël.

À l’opposé, les habitants des communautés proches de la frontière avec Gaza souhaitent voir le Hamas démantelé. Fini les roquettes, l’artillerie ou les raids. Comment la menace peut-elle être écartée si cela implique le Hamas non seulement vivant et en bonne santé, mais soutenu par des milliers de personnes rejoignant ses rangs pour vaincre Israël ?

Israël ne peut renoncer ni à la libération des otages ni au démantèlement du Hamas, mais pour parvenir à ces deux objectifs, il faut de la patience. L’approche « ici et maintenant » compromettrait notre sécurité. La pression exercée par les familles d’otages augmenterait le prix exigé par le Hamas, rendant ainsi moins possible une deuxième transaction d’otages. L’empathie envers les familles d’otages est une bonne chose, mais elle ne l’est pas lorsqu’elle entraîne des appels à la capitulation parmi les ministres du gouvernement. Il n’existe aucune situation dans laquelle nous pouvons à la fois accepter les demandes du Hamas et ramener tous les habitants chez eux sur l’une ou l’autre des frontières.

Il y a beaucoup de choses à critiquer quant à la manière dont la guerre est actuellement gérée. Nous n’avons pas de stratégie ni d’objectifs clairement définis, mais cela ne veut pas dire que les otages ont été oubliés et nous pouvons toujours inonder les tunnels avec de l’eau de mer ou de l’essence, qui peuvent être allumées pour tuer Yahya Sinwar et Mohammed Deif. Cependant, comme les otages pourraient se trouver à proximité, ce n’est pas encore une option. Ce n’est pas facile, mais abandonner n’est pas une solution.

Écrire cela n’est pas facile. Un accord signifie que les otages pourront rentrer chez eux et que la nation entière ressentira un sentiment de soulagement, mais ce n’est pas notre premier rodéo. Chaque fois que nous avons opté pour l’approche « peu importe le prix », nous l’avons payé cher. Ehud Olmert, Ehud Barak et Tzipi Livni sont tous favorables à la libération des otages à leur époque, quel qu’en soit le prix.

C’est pourquoi il convient de mentionner qu’en 2009, Ehud Barak, alors ministre de la Défense, avait déclaré : « Le Hamas n’a pas besoin d’être approvisionné en armes. Lorsqu’il s’agit de transactions d’otages, c’est une pente glissante qui doit être stoppée. »

Olmert, Premier ministre de l’époque, avait déclaré : “Tant que je dirigerai ce gouvernement, nous ne prendrons pas notre ordre de marche du Hamas.”

À peine deux ans plus tard, le gouvernement Netanyahu a accepté de libérer plus de 1 000 prisonniers pour récupérer le soldat de Tsahal Gilad Shalit, retenu captif pendant cinq ans, et la présidente de l’opposition de l’époque, Tzipi Livni, a déclaré : « Israël a été affaibli et les lignes rouges ont été franchies. . Cela va se retourner contre vous.

Et après, que s’est-il passé? L’un des prisonniers que nous avons libérés, Marwan Kawasmeh, a été directement impliqué dans l’enlèvement et le meurtre d’Eyal Yifrach, Gilad Shaer et Naftali Fraenkel, un événement qui a déclenché la guerre en 2014. Essayez de deviner qui d’autre a été libéré en 2014. cette affaire ? Yahya Sinwar, le principal responsable des attentats du 7 octobre. Un autre accord signifie que nous n’avons rien appris.

Bien sûr, il existe des différences notables. Shalit était un soldat et il y a maintenant plus de 100 civils. Le pays ne peut pas les laisser derrière lui, mais un accord prématuré, poussé par le zèle des familles, pourrait faire de l’énorme sacrifice de nos troupes une simple victoire à la Pyrrhus.

Gantz et Eizenkot ont rejoint le cabinet de guerre quelques jours seulement après le 7 octobre, avec une contribution discutable. Ils auraient pu faire pression pour un cessez-le-feu en échange du dépôt des armes du Hamas. Il est vrai que le Hamas aurait probablement ri de cette idée, mais et alors ? Cela aurait au moins signifié une réponse israélienne à la pression de la communauté internationale.

Une initiative israélienne pour appeler au cessez-le-feu, non mais une capitulation face aux exigences du Hamas, n’est-ce pas ? Est-ce là leur sagesse politique ? Comment pouvons-nous sortir de cette énigme ?

Il est vrai qu’Israël ne peut pas soutenir une guerre qui pourrait durer des années, car le bilan financier serait désastreux, mais la solution n’est pas la capitulation. La solution est d’inverser le script. Un cessez-le-feu est une bonne chose, à condition qu’il soit conditionné au fait que le Hamas dépose les armes et libère les otages en échange qu’Israël fournisse l’argent nécessaire à la reconstruction de l’enclave.

Le refus du Hamas signifie que le siège de Gaza se poursuit, une initiative qui devrait inclure les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, qui pourraient être persuadés d’accepter une telle décision.