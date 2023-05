La victoire sauvage des Showboats sur les Gamblers met en place un sprint éliminatoire dans le Sud

Greg Auman Journaliste NFC Sud

MEMPHIS, Tenn. – Si vous aviez besoin d’une pièce pour résumer tout ce que les Showboats de Memphis ont fait pour redresser leur saison, Derrick Dillon était heureux d’obliger dimanche après-midi.

Après avoir soufflé une avance de 10 points au quatrième quart et soudainement à la traîne avec moins de deux minutes à jouer, Memphis a répondu avec insistance aux Gamblers de Houston lors du jeu suivant, alors que Cole Kelley a lancé une courte passe à Dillon, qui s’est retourné vers le haut du terrain, a pris un gros coup. d’un défenseur de Houston et a gardé ses pieds, sprintant vers la zone des buts pour un touché de 64 verges et la marge décisive alors que Memphis a devancé Houston 23-20 pour sa quatrième victoire consécutive.

« J’ai juste dit ‘Si tu ne termines pas, je vais casser ce tacle, et c’est ce qu’il a fait. Il a essayé de me frapper avec son épaule, et j’ai juste gardé mon équilibre et j’ai continué à courir », a déclaré Dillon, qui a eu un jeu encore plus gros la semaine dernière, retournant un panier manqué de 109 verges pour un touché dans une autre victoire à Memphis.

Les Showboats ont ouvert cette saison 0-3, mais maintenant ils siègent à 4-3 – si la saison se terminait aujourd’hui, ils seraient en séries éliminatoires, car la division sud a une égalité à trois pour la deuxième place, mais Memphis a le meilleur record de division à 3-1.

« Je ne peux tout simplement pas en dire assez sur ce groupe de gars et sur la résilience pour résister à l’adversité quand les choses vont (bien) », a déclaré l’entraîneur Todd Haley. « Je pensais que nos gars gardaient vraiment leur sang-froid et continuaient à se battre ensemble. Je pense qu’ils sont spéciaux et uniques. »

C’était une victoire spéciale et unique, et probablement plus proche que ce que Haley aurait pu souhaiter. Sa défense, qui avait lancé un jeu blanc 22-0 la semaine dernière contre Pittsburgh, a contrôlé le match pendant trois quarts, tenant Houston à 128 verges et deux buts sur le terrain pour une avance de 16-6. Mais Houston, qui avait remporté quatre victoires consécutives, a trouvé son attaque, obtenant un touché du porteur de ballon Mark Thompson pour se rapprocher du score à 16-13.

Essayant de clôturer la victoire, Memphis a reculé – deux pénalités de maintien ont créé un premier et 30, qui s’est transformé en un troisième et 32 ​​et a empiré d’une manière ou d’une autre. Kelley a été limogé et a tâtonné lorsque le demi de coin Manny Bunch est venu sur un blitz, et Houston a récupéré le ballon sur la ligne des 19 mètres de Memphis. Trois jeux plus tard, Thompson a eu son deuxième touché et une avance de 20-16 avec 1:49 à jouer.

La première fois que ces deux-là se sont rencontrés lors de la semaine 3, c’était la même bascule tard, Memphis se ralliant de 13 points pour prendre la tête au quatrième quart, seulement pour voir Houston gagner sur un touché avec 13 secondes à jouer. Cette fois, c’est Houston qui a creusé le trou et s’en est sorti, pour perdre tard.

« C’est arrivé jusqu’au bout, et je pense qu’ils ont joué de manière exceptionnelle là-bas », a déclaré l’entraîneur des Gamblers Curtis Johnson. « Je pensais que nous n’avions pas joué l’un de nos meilleurs matchs. Nous avons eu trop de pénalités et nous n’avons jamais respecté le calendrier avec le match de course non plus. »

Même après le touché de Dillon, Houston a eu une chance de répondre avec son propre retour, et le quart-arrière Kenji Bahar a amené les Gamblers au Memphis 39, près d’une tentative de placement égalisateur. Mais le quatrième sac du match des Showboats, celui de Jordan Ferguson, les a ramenés à 46, et un quatrième lancer de Bahar avec 18 secondes à jouer a été intercepté par TJ Green pour sceller la victoire.

La victoire de Memphis met en place un sprint de trois matchs à quatre équipes pour les deux places en séries éliminatoires dans la division sud – Birmingham est de retour au sommet du classement à 5-2, mais les deux équipes de dimanche rejoignent maintenant les New Orleans Breakers à 4- 3. La division se résumera aux deux derniers week-ends, tous joués à Memphis – Breakers-Showboats et Stallions-Gamblers lors de la semaine 9, puis potentiellement Stallions-Showboats pour le titre de division lors de la semaine 10, bien que la même chose puisse être dite pour Breakers-Gamblers .

« Nous avons parcouru un long chemin, honnêtement, et plus je passe de temps avec ces gars, moins cela me surprend », a déclaré Kelley à propos du revirement de saison de Memphis. « Je n’avais aucun doute que nous allions gagner ce match, et après avoir marqué, je n’avais aucun doute que notre défense les arrêterait. C’est exactement ce que nous faisons. Nous nous soutenons mutuellement, et c’est un groupe très serré. «

Greg Auman est le journaliste NFC South de FOX Sports, couvrant les Buccaneers, les Falcons, les Panthers et les Saints. Il en est à sa 10e saison couvrant les Bucs et la NFL à plein temps, après avoir passé du temps au Tampa Bay Times et à The Athletic. Vous pouvez le suivre sur Twitter à @gregauman .

