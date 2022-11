La victoire saoudienne de la Coupe du monde contre l’Argentine unit le Moyen-Orient divisé dans la célébration

Coupe du monde au Qatar

Mises à jour en direct : La Coupe du monde se poursuit au Qatar mardi avec quatre matchs qui incluent l’un des plus grands joueurs de l’histoire et le champion en titre qui entame la défense de son titre. Suivez notre couverture en direct, nos analyses et nos faits saillants.

USMNT : À leur retour en Coupe du monde, les jeunes Américains se sont contentés d’un match nul 1-1 contre le Pays de Galles lors de leur match d’ouverture du Groupe B. L’équipe nationale masculine des États-Unis devra faire face à une tâche plus difficile vendredi contre l’Angleterre, favorite du groupe B, qui a démoli l’Iran, 6-2, plus tôt lundi.

Polémique qatarie : Les fans de football portant l’arc-en-ciel, symbole de l’inclusivité LGBTQ, ont déclaré qu’ils s’étaient vu refuser l’entrée dans les stades de la Coupe du monde et étaient confrontés à des membres du public pour retirer l’emblème, malgré les assurances de la FIFA, l’instance dirigeante du football, que les visiteurs seraient autorisés à librement exprimer leur identité lors du tournoi au Qatar. Des responsables qatariens ont arbitrairement arrêté et maltraité des personnes LGBT, dans certains cas pas plus tard que le mois dernier, selon Human Rights Watch.

Accompagnement des groupes : L’équipe nationale masculine de football des États-Unis, dirigée par l’entraîneur Gregg Berhalter et l’attaquant vedette Christian Pulisic, s’est qualifiée pour la Coupe du monde 2022, une amélioration par rapport à sa campagne désastreuse et infructueuse de 2018. Voici un aperçu de la façon dont toutes les équipes de chaque groupe se classent.