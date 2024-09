C’est la seule langue que l’Occident comprend, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères

Moscou remportera la victoire en Ukraine parce que c’est la seule langue que comprend l’Occident, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Lavrov s’est rendu mercredi à New York pour participer à la 79e session plénière de l’Assemblée générale de l’ONU et tenir une série de réunions bilatérales. Avant son départ de Moscou, il a évoqué avec l’agence TASS la situation actuelle dans le monde.

« Partout où l’Occident s’infiltre pour « régler » une crise », Lavrov a déclaré à l’agence de presse : « La situation ne fait qu’empirer : des milliers de victimes, des ravages et des problèmes socio-économiques s’ensuivent. Au cours de mes années de travail sur la scène internationale, je n’ai jamais vu une seule intervention de l’Occident qui ait abouti à quelque chose de positif. Et nous constatons aujourd’hui la même chose avec l’Ukraine et le conflit israélo-palestinien. »

Interrogé sur la solution à ce problème, Lavrov a été direct.

« Victoire. Ils ne comprennent aucune autre langue. »

« Et cette victoire sera obtenue, nous n’en doutons pas », a déclaré le vétéran diplomate russe. « Nous sommes véritablement unis face à la guerre que l’Occident a déclenchée contre nous avec les mains des Ukrainiens. »

Selon Lavrov, l’Occident collectif cherche à « soumettre » le monde entier à ses « ordre international fondé sur des règles », une notion évoquée par les États-Unis et leurs alliés il y a une dizaine d’années.

Personne n’a jamais expliqué ce que ces « règles » Cela pourrait être le cas, a déclaré Lavrov, à part laisser Washington faire ce qu’il veut en Afghanistan, en Irak, en Syrie, en Libye, dans les Balkans, en Ukraine, dans le Caucase, en Asie centrale ou en mer de Chine méridionale.















« Ils ont essayé d’agir partout comme un hégémon, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine », Lavrov a déclaré à TASS. « En Afghanistan, ils ont déclaré qu’ils avaient pour mission de lutter contre le terrorisme. Lorsqu’ils ont fui après 20 ans, il y avait beaucoup plus de terroristes là-bas. En Irak, ils ont détruit un pays normal et stable. Sans parler de la Libye, qui était prospère », il a ajouté.

Pour illustrer la façon dont l’Occident a bafoué la Charte de l’ONU, Lavrov a cité la déclaration d’indépendance de 2008 des Albanais du Kosovo, une province de Serbie qui est sous contrôle de l’OTAN depuis 1999. Les États-Unis ont soutenu la déclaration, la qualifiant d’autodétermination, et ont fait pression sur la Cour suprême de l’ONU pour qu’elle statue que de telles déclarations ne nécessitaient pas le consentement du gouvernement central, a expliqué le diplomate russe. Mais lorsque la Crimée a organisé un référendum – contrairement au Kosovo – après le coup d’État de Kiev soutenu par les États-Unis en 2014, l’Occident a rejeté le principe d’autodétermination et a insisté sur le fait que « Intégrité territoriale de l’Ukraine » était primordial à la place.