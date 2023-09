La victoire réécrit les livres d’histoire pour l’équipe de football de l’UBC Okanagan Heat

L’équipe féminine de soccer de l’UBC Okanagan Heat est sur une bonne séquence, grâce à un attaquant de troisième année dominant et avide de buts.

À peine deux minutes après le début du match contre les Timberwolves, le samedi 9 septembre, Stefanie Young, de Kelowna, a inscrit le premier but du match, égalant ainsi le record de tous les temps du Heat.

Avant la mi-temps, Young a retrouvé le fond des filets, établissant un nouveau record de buts pour le Heat et dépassant le précédent record de neuf buts de son ancienne élève Courtney Hemmerling. Young a encore marqué à la 75e minute pour assurer un tour du chapeau et devenir la buteuse la plus prolifique de l’histoire de l’équipe avec 11 buts en carrière.

Young est maintenant à égalité au premier rang de Canada-Ouest avec six buts cette saison et a remporté les honneurs de joueuse du match en marquant pour un quatrième match consécutif.

F⚽️-28′ UN AUTRE OBJECTIF !!!!! Young obtient le doublé pour augmenter le Heat de deux !#GoHeatGo #UBCOvsUNBC pic.twitter.com/kXsAuOwfkw – Chaleur UBCO (@UBCOHeat) 10 septembre 2023

L’équipe a dominé le match et est sortie victorieuse avec un score final de 8-1, ce qui constitue un autre record pour l’équipe. Malgré la défaite de leur dernier match contre les Thunderbirds de l’UBC vendredi, le Heat a marqué le plus de buts de l’histoire de l’équipe samedi soir.

Trois membres du Heat ont inscrit leur nom dans la colonne des buts pour la toute première fois samedi soir avec l’attaquante de deuxième année Nina Louis, de Vancouver, et l’attaquante recrue Annabelle Walker, de Calgary, marquant chacune un but et le milieu de terrain de troisième année Sydney Kolodziej, de Kelowna, marquant un but. deux buts.

Abigail Taneda, de West Kelowna, a complété le score pour UBCO.

La victoire du Heat les pousse à la deuxième place de la division Canada-Ouest Pacifique avec une fiche de trois victoires, un match nul et une défaite.

Le week-end prochain, UBCO prendra la route pour la première fois cette saison alors qu’il se prépare à affronter les Cougars de Regina le vendredi 16 septembre.

Restez à jour avec le Heat sur goheat.ca et diffusez les matchs en direct sur CanadaWest.tv.

