La victoire olympique du hockey féminin indien a une connexion « Chak De », et ce n’est pas SRK

L’équipe indienne de hockey féminin est entrée dans l’histoire lundi alors qu’elle a réservé sa place en demi-finale pour la première fois aux Jeux olympiques. Le but de Gurjit Kaur sur penalty au deuxième quart a suffi à l’Inde pour battre l’Australie, n°2 mondiale invaincue. L’équipe féminine indienne est entrée dans l’histoire en entrant pour la première fois dans les huitièmes de finale des Jeux olympiques. En fait, à l’entrée du match, les chances étaient totalement contre l’Inde alors que l’Australie, numéro 2 mondial, un puissant adversaire invaincu, les attendait. Mais les Indiens, déterminés à prouver un point, ont produit une performance solide et courageuse pour remporter la victoire serrée contre les Hockeyroos. Le drag-flicker Gurjit Kaur a converti le seul corner de pénalité de l’Inde à la 22e minute pour surprendre les Australiens. La meilleure performance de l’Inde aux Jeux olympiques remonte aux Jeux de 1980 à Moscou, où elle a terminé quatrième sur six équipes. Lors de cette édition des Jeux, le hockey féminin a fait ses débuts aux Jeux olympiques et le sport a été joué dans un format de tournoi à la ronde avec les deux meilleures équipes se qualifiant pour la finale.

Si vous êtes un fan de Bollywood, cela ne manquera pas de vous rappeler des souvenirs du film de 2007 ‘Chak de India!’ avec Shah Rukh Khan. Sinon, King Khan lui-même était là pour vous rappeler le film.

L’entraîneur de l’équipe indienne de hockey féminin, Sjoerd Marijne, a tweeté un selfie avec l’équipe et a déclaré qu’il rentrerait à la maison plus tard. Khan a partagé le tweet en écrivant: « Haan haan pas de problème. Apportez simplement de l’or sur le chemin du retour… pour un milliard de membres de votre famille. Cette fois, Dhanteras est également le 2 novembre. De : l’ancien entraîneur Kabir Khan. »

Haan haan pas de problème. Apportez simplement de l’or sur le chemin du retour… pour un milliard de membres de votre famille. Cette fois, Dhanteras est également le 2 novembre. De : Ex-entraîneur Kabir Khan. https://t.co/QcnqbtLVGX– Shah Rukh Khan (@iamsrk) 2 août 2021

Dans le film de 2007, Shah Rukh a joué Kabir Khan, l’entraîneur de l’équipe nationale indienne de hockey féminin qui a remporté la coupe du monde. Le film qui tourne autour de SRK enseignant à un groupe de jeunes femmes à participer à la Coupe du monde, partage également un parallèle avec la vie réelle : leur compétition contre l’Australie.

Dans le film, l’équipe indienne a d’abord perdu contre les puissants Australiens invaincus lors de la première phase de groupes elle-même. Cependant, la rédemption attendait, car l’équipe les a ensuite battus en finale. Dans la vraie vie, l’équipe indienne a battu les Australiens en quarts de finale pour atteindre leur toute première demi-finale aux Jeux olympiques. Donc à bien des égards : Le parallèle était toujours vrai : l’équipe indienne a battu l’équipe australienne à une victoire sans précédent pour eux.

Khan n’était pas la seule personne à rappeler aux fans les parallèles entre réel et réel. De nombreux utilisateurs indiens sur Twitter se sont également souvenus de la même chose.

Marijne a répondu au tweet de Khan lundi, en disant: « Merci pour tout le soutien et l’amour. Nous allons tout redonner. De : Le vrai coach. »

Après la victoire, Marijne avait déclaré : « Tout est une question d’état d’esprit. J’ai dit aux filles que nous n’avions rien à perdre, alors jouez gratuitement, et c’est ce que nous avons fait aujourd’hui. C’est comme un rêve devenu réalité. Je pense que c’est le Chak De India en réalité. »

