La victoire néerlandaise donne raison à Van Gaal, qu’il le veuille ou non

AL RAYYAN, Qatar – À 71 ans et après une carrière d’entraîneur de plus de 30 ans, le sélectionneur néerlandais Louis van Gaal ne ressentira probablement pas le besoin de justification, mais s’il le faisait, il pourrait facilement souligner la performance néerlandaise. lors de leur victoire 3-1 en huitièmes de finale contre les États-Unis samedi.

Van Gaal a clairement indiqué que son seul objectif au Qatar était de remporter la Coupe du monde et qu’à côté de cet objectif, rien d’autre n’avait vraiment d’importance. Mais après une semaine au cours de laquelle il a été critiqué pour ce qui a été qualifié de football “ennuyeux”, son équipe a marqué trois buts – dont un mouvement d’équipe merveilleusement travaillé – et s’est qualifiée pour les quarts de finale pour la première fois depuis 2014.

Il n’est pas surprenant que lors de sa conférence de presse d’après-match, Van Gaal était d’humeur enjouée, se penchant à un moment donné à ses côtés pour planter un baiser sur la joue de l’homme du match Denzel Dumfries.

Il n’était pas étonnant que Dumfries – l’arrière latéral de l’Inter Milan nommé d’après Denzel Washington – soit dans les bons livres de son entraîneur après avoir marqué un but et aidé deux autres. Mais il a également assuré, peut-être par inadvertance, que toute nouvelle remise en question du style de Van Gaal devra attendre un autre jour après avoir révélé que la manière dont les États-Unis ont été démantelés venait directement du terrain d’entraînement.

Le premier but des Pays-Bas a impliqué une accumulation de plus de 20 passes qui ont zigzagué sur le terrain avant que Dumfries, jouant comme arrière droit dans le système 3-5-2 de Van Gaal, n’ait eu l’espace pour couper. le ballon dans la surface de réparation pour que Memphis Depay fasse un pied latéral dans le filet.

“Dans ce but, vous voyez toutes les facettes du système auquel nous jouons”, a déclaré Dumfries. “Nous attaquons les espaces, changeons bien de côté et nous avons également abordé cela lors des séances d’entraînement. C’était un objectif d’équipe fantastique et c’est là que vous voyez le cœur du système en cours d’exécution.”

Van Gaal 1, critiques 0.

Il a déjà fait face à des sceptiques, plus récemment lors de son séjour à Manchester United entre 2014 et 2016, et ce qui était clair, même alors, c’est qu’il ne changera pas.

Au fil du temps, il dit qu’il est devenu moins soucieux de jouer un football attrayant et expansif et plus concentré sur ce qu’il faut pour gagner. Parfois, cela peut être en contradiction avec le désir néerlandais de “football total”, mais le message de Van Gaal depuis bien avant son arrivée au Qatar est que sa priorité est de rentrer chez lui en tant que champion du monde, pas seulement de gagner de nouveaux fans. Selon lui, il vaut mieux se préparer pour un quart de finale de Coupe du monde que de se retirer tôt comme l’Allemagne et la Belgique.

Les Pays-Bas de Louis van Gaal sont passés aux quarts de finale de la Coupe du monde après avoir battu les États-Unis samedi. Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images

“Je sais que les médias ne rapportent pas toujours de manière positive, c’est une évidence, mais les meilleurs pays n’ont pas progressé et nous avons encore trois matches”, a déclaré Van Gaal après la victoire sur les États-Unis. “Je parle depuis un an que nous pouvons devenir champions du monde, pas que nous le ferons, mais nous le pouvons.”

Il reste encore un long chemin à parcourir avant une éventuelle finale le 18 décembre mais, pour l’instant, Van Gaal a au moins fait taire le bruit.

Après un match nul 1-1 contre l’Équateur en phase de groupes, les Pays-Bas ont appelé à inclure davantage de joueurs offensifs comme le milieu de terrain du PSV Eindhoven Xavi Simons, 19 ans, mais il n’y aura pas de telles questions avant les huit derniers. Le système de Van Gaal a si bien fonctionné contre les États-Unis que deux buts impliquaient un ailier aidant l’autre – d’abord Dumfries pour Daley Blind, puis Blind pour Dumfries.

“Je suis incroyablement heureux si mes joueurs marquent un but, surtout comme ce soir car ils ont été fantastiques”, a déclaré Van Gaal. Il a ensuite ajouté avec un sourire : “Si l’arrière gauche donne un centre à l’arrière droit et l’inverse, c’est merveilleux et je suis vraiment fier.”

Que ce soit l’Argentine ou l’Australie au prochain tour, il n’y aura aucun changement dans la façon dont Van Gaal se prépare. Cela, insiste-t-il, est une force plutôt qu’une faiblesse.

“L’équipe américaine ne s’est pas ajustée ou adaptée et nous avons basé un plan tactique sur cela et cela nous a probablement permis de gagner”, a déclaré Van Gaal. “Mais je ne m’attends pas à ce que la France, l’Argentine ou l’Espagne s’adaptent aux Pays-Bas. Je pense que nous avons de grandes chances ici.”

Van Gaal dit que les critiques ne le dérangent pas – “Je reçois suffisamment d’appréciation des gens autour de moi”, a-t-il déclaré lorsqu’on lui a posé des questions à ce sujet – mais il serait pardonné de s’offrir un sourire en regardant le match à la hôtel de l’équipe le dimanche. Il n’a pas besoin qu’on lui dise qu’il a raison – gagner ou perdre, il y croit fermement – ​​mais la validation de ses méthodes était là contre les États-Unis, qu’il le veuille ou non.