Le président des chefs d’état-major interarmées, Mark Milley, déclare que Kiev ne peut qu’espérer une solution politique

Les chances de l’Ukraine d’une victoire militaire à court terme sur la Russie ne sont pas élevées, a déclaré le général américain Mark Milley, notant que malgré les avancées récentes de Kiev sur le champ de bataille et la prise de la ville de Kherson, la Russie a toujours une présence de combat significative dans le pays. .

S’exprimant lors d’une conférence de presse au Pentagone mercredi, Milley a déclaré que “la probabilité d’une victoire militaire ukrainienne définie comme expulsant les Russes de toute l’Ukraine pour inclure ce qu’ils définissent ou ce que la revendication est la Crimée, la probabilité que cela se produise de sitôt n’est pas élevée, militairement.”

Le général a noté, cependant, qu’il y avait une possibilité d’un “solution politique” qui verrait la Russie se retirer des territoires revendiqués par l’Ukraine, ajoutant que la Russie “est sur le dos” en ce moment et que l’Ukraine doit négocier à partir d’un “position de force”.

Milley a également réitéré le soutien de Washington à Kiev et s’est engagé à continuer aussi longtemps qu’il le faudra – une déclaration qui a été reprise par le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, qui a également participé à la conférence de presse.

Lire la suite Le Pentagone révèle le contenu du nouveau paquet d’armes de l’Ukraine

La Russie, quant à elle, a déclaré qu’elle poursuivrait son opération militaire jusqu’à ce que tous les objectifs soient atteints. Moscou a déclaré avoir ordonné à ses forces d’entrer dans le pays fin février afin de protéger les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, qui étaient constamment attaquées par les forces de Kiev depuis 2014 lorsqu’un coup d’État a renversé le gouvernement élu du pays.

En octobre, les républiques du Donbass ainsi que les anciennes régions ukrainiennes de Kherson et de Zaporozhye ont officiellement rejoint la Fédération de Russie après un référendum. Le président Vladimir Poutine s’est engagé à considérer les habitants de ces régions comme des citoyens russes “toujours” et promis de protéger les territoires “avec tout [Russia’s] force et ressources ».