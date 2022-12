La victoire méritée de Liverpool révèle les faiblesses de West Ham

BIRKENHEAD, Angleterre – Liverpool se hisse à la neuvième place de la Super League féminine avec sa première victoire de la saison depuis le jour de l’ouverture, une victoire 2-0 sur West Ham par un dimanche après-midi hivernal sur le Wirral.

Une mauvaise communication entre les milieux de terrain de West Ham Kate Longhurst et Honoka Hayashi a offert à Ceri Holland de Liverpool un but précoce lorsqu’elle a récupéré le ballon après que les deux se soient gênés dans la surface. Sous peu de pression, Holland a laissé un tir voler de l’autre côté du but du gardien Mackenzie Arnold à la troisième minute.

Luttant sans le ballon, les Hammers ont continué à s’emmêler dans les nœuds à l’arrière et ont rapidement poursuivi un déficit de deux buts après que Katie Stengel de Liverpool ait marqué son neuvième but de la saison avec une frappe basse à la 20 minute.

Malgré des ajustements en deuxième mi-temps qui ont à la fois renforcé leur défense et aidé leur attaque à entrer dans le match, West Ham n’a pas réussi à prendre le dessus sur la gardienne de Liverpool Rachael Laws avec le ballon voyageant d’un bout à l’autre du terrain sans qu’un autre but ne soit marqué.

La seconde mi-temps a été marquée par de multiples arrêts pour blessures résultant de fautes chippy, éliminant tout le flux du match pour les deux.

Réaction rapide

1. Liverpool a construit pour cette victoire

Depuis qu’il a choqué Chelsea le premier jour de la saison, Liverpool s’est retrouvé à plusieurs reprises loin des matches sans rien montrer pour ses 90 minutes de travail.

Pourtant, tout comme la saison 2019-20 tronquée qui les a vus relégués aux points par match, les Reds ont rarement été complètement joués hors du terrain, mais ont plutôt échoué à se convertir, les laissant courir après les matchs.

Ceri Holland, à gauche, célèbre avec Taylor Hinds après avoir marqué le premier but de Liverpool lors d’une victoire 2-0 contre West Ham United dans la WSL dimanche. Nick Taylor/Liverpool FC via Getty Images

Mais avec deux nuls 3-3 lors de leurs deux dernières sorties en championnat contre les autres retardataires de la WSL Reading et Brighton, il y avait le sentiment croissant que Liverpool se préparait à cette deuxième victoire très importante. En effet, lors de leur avant-dernière sortie en championnat de l’année civile, les Reds ont finalement ajouté leur deuxième but à trois points.

Ce n’était en aucun cas un coup de chance pour les hôtes non plus, mais plutôt un effort collectif pour empêcher le ballon d’atteindre le but de Laws tout en avançant pour punir la défense moins que réglée des Irons.

2. La défense de West Ham doit être aplanie

Sans la blessée Lucy Parker et en choisissant de commencer sans Hawa Cissoko après son interdiction de cinq matches, la défense de West Ham a continué de paraître affaiblie par ses absences. Et pour tout ce que Liverpool faisait de bien en attaque, il y avait des points d’interrogation clairs sur la force et la compréhension de la ligne de fond des Irons.

Le problème plus large pour West Ham n’était pas seulement l’utilisation de Kate Longhurst en défense centrale, où elle avait l’air hors de sa profondeur au cours de la première mi-temps, mais le manque apparent de communication à travers la défense. Ayant perdu l’ancien capitaine et défenseur central Gilly Flaherty à Liverpool au cours de l’été, il était clair que l’équipe manquait non seulement de son expérience, mais aussi de sa voix dans la surface pour rassembler la ligne de fond et repousser les attaques grâce à la compréhension et au travail d’équipe.

En effet, lorsque Cissoko a été remplacé à la pause, la défense semblait beaucoup plus à l’aise pour faire face à ce que Liverpool devait leur lancer, ce qui a semblé galvaniser toute l’équipe et leur permettre d’avancer plus facilement en seconde période.

Sans calendrier précis pour le retour de Parker et la fenêtre de transfert hivernale à l’horizon, un défenseur central expérimenté serait un investissement judicieux plutôt que le manager Paul Konchesky essayant de convertir un autre milieu de terrain.

3. West Ham semble destiné au mauvais bout de la table; Liverpool peut le repousser

Les problèmes défensifs de West Ham ont évoqué le problème plus large des Irons – l’équipe ressemble de plus en plus à un groupe de joueurs jetés sur le terrain après des noms tirés d’un chapeau plutôt qu’à une équipe constituée avec des partenariats autorisés à s’épanouir. Commençant le week-end à la cinquième place de la ligue, après avoir remporté quatre de ses huit matchs cette saison, au lieu de grandir au fil de la campagne, l’équipe a semblé de moins en moins assurée au fil des semaines.

Habituellement, un joueur clé en termes de dictée des attaques et d’apparition avec un ou deux buts cruciaux, le capitaine Dagný Brynjarsdóttir a été gardé silencieux à Prenton Park et n’a pas été autorisé à orchestrer, soulignant à quelle fréquence l’équipe s’appuie sur son inspiration.

À moins que les choses ne changent au cours de l’hiver avec l’équipe parvenant à trouver plus d’harmonie sur le terrain plutôt que de s’appuyer sur des moments de qualité individuelle, il est facile d’imaginer que cette équipe de West Ham soit aspirée du mauvais côté de la table.

Pour Liverpool, qui a maintenu le cap malgré l’absence de résultats, cette victoire devrait être facile à construire avec un affrontement contre Leicester City, toujours inutile après neuf matchs, et donner un nouvel élan aux Reds avant la nouvelle année. Cependant, si Liverpool retombe dans les schémas qu’il a affichés cette saison, il pourrait continuer à rester plus près du bas du peloton qu’il ne le souhaiterait plutôt que de percer au milieu du tableau.

La bonne nouvelle pour les deux équipes est que les lacunes de ceux qui les entourent sont bien plus importantes que les leurs et qu’elles auront toutes les deux plus de matchs à six points à jouer en 2023, ce qui permettra à cette saison d’être davantage une saison de croissance et de développement pour les mettre en place. les saisons suivantes, s’ils ont la prévoyance et la patience, bien sûr.

Notes des joueurs

Liverpool : Lois 6, Koivisto 7, Hinds 6, Flaherty 6, Matthews 6, Campbell 7, Fahey 7, Stengel 7, van de Sanden 6, Holland 7, Lawley 6

Sous-titres : Kearns 6, Daniels 6, Roberts 5

West-Ham : Arnold 5, Shimizu 5, Fisk 4, Stringer 5, Brynjarsdóttir 5, Evans 5, Asseyi 5, Atkinson 4, Hayashi 5, Longhurst 4, Smith 5

Sous-titres : Cissoko 6, Kyvåg 6

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Ceri Holland, Liverpool

Le milieu de terrain de 24 ans a marqué le premier but et est resté impliqué tout au long.

Le pire : Kate Longhurst, West Ham

Pas généralement un défenseur central – elle est généralement un milieu de terrain ou un ailier – elle était un poisson hors de l’eau au cœur de la défense de West Ham.

Faits saillants et moments marquants

Il n’a pas fallu longtemps à Liverpool pour prendre l’avantage : à la troisième minute seulement, Ceri Holland a sauté sur une faute directe impardonnable pour donner l’avantage aux Reds sur West Ham.

Il s’est avéré que ce premier but était un présage de l’apparence de la défense de West Ham et de la fin du match.

Tout ce dont nous avons besoin, c’est de Ceri Holland 🎶 L’objectif qui nous a devant dans #LIVWHU 🙌⚽ – Liverpool FC Femmes (@LiverpoolFCW) 4 décembre 2022

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

L’entraîneur de Liverpool, Matt Beard, sur la question de savoir si c’était un soulagement d’obtenir enfin cette deuxième victoire de la saison : “Un peu, trois points étaient importants après les résultats d’hier mais nous avons bien performé, c’est l’incohérence qui a été notre performance la plus constante du début à la fin, cela m’a un peu rappelé le premier match contre Chelsea mais juste sur le retournement : nous avons commencé vite, nous avons très bien fait, nous avons pris les devants, nous avons vu la première mi-temps, nous avons dû faire deux ou trois changements tactiques pour nous adapter à ce qu’ils ont fait, mais j’ai juste senti que nous avons très bien géré tout aujourd’hui et c’est un grand trois points et un autre pas dans la bonne direction”

Barbe de ne pas concéder : “Je pense que la feuille blanche était importante et je pense que psychologiquement, ce sera bon pour nous et surtout à quel point ils ont été directs dans les 15-20 dernières minutes pour faire face à tout ce qui nous a été lancé, j’étais vraiment, vraiment ravi.”

Suivant

Liverpool : Les Reds bénéficient d’une semaine de congé avant d’accueillir à nouveau le joueur dimanche, cette fois à Leicester le 11 décembre à 9 h HE.

West Ham United : Les Hammers ont poursuivi leur parcours à l’extérieur et ils se rendent à Tottenham le dimanche 11 décembre à 9 h HE.