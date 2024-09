La victoire joyeuse des Patriots montre que c’est désormais l’équipe de Jerod Mayo, sans l’ombre immense

CINCINNATI — Que les faits montrent que la première conférence de presse d’après-match de Jerod Mayo en tant qu’entraîneur-chef de la NFL était également sa première conférence de presse d’après-match en tant qu’entraîneur-chef de la NFL. victorieux Entraîneur principal de la NFL. Mais lorsqu’il s’est présenté dans la minuscule salle d’interview du stade Paycor dimanche après-midi après la victoire 16-10 des New England Patriots sur les Bengals de Cincinnati, il n’a convaincu personne lorsqu’il a déclaré : « J’essaie de ne pas trop monter, j’essaie de ne pas trop descendre. »

Pour ceux qui auraient eu du mal à trouver les mots pour expliquer à quel point Mayo était hors sujet avec cette remarque, Dieu merci, les Patriots ont le quarterback Jacoby Brissett parmi eux. Car lorsque Brissett a été appelé pour livrer une analyse des émotions d’après-match de Mayo, il a répondu : « Excité, mec. C’est dur de gagner dans cette ligue. Il a joué dans cette ligue. Il comprend à quel point c’est difficile, surtout à l’extérieur, contre un bon adversaire. Quel est le mot ? Extatique ? Enthousiasmé ? N’importe quel mot qui vous vient à l’esprit pour dire fou de joie, il devrait l’être. C’est sa première fois. »

Excité. En extase. Enthousiasmé. Fou de joie. Qui aurait cru que les Patriots avaient apporté un manuel de jeu et une copie du « Brissett’s Thesaurus » à Cincinnati ?

Pour être juste, Mayo a également prononcé de nombreux mots qui ont exprimé sa compréhension de l’importance de ce que lui et les Patriots ont accompli dimanche. Il est allé jusqu’à mentionner sa famille, ses grands-parents « et mes entraîneurs de Pop Warner et toutes les personnes qui m’ont inculqué non seulement les X et les O du football, mais aussi comment fonctionner dans la vie ». Il convient également de noter que Mayo a prononcé ses remarques d’après-match à environ 106 mph, ce qui suggère un homme très pris par le moment.

Oui, ce fut une grande surprise pour les Patriots de renverser les Bengals sur leur terrain, envoyant des milliers de fans de Cincy en chemise orange dans les rues avec le visage rouge. Oui, c’était une grande surprise que la défense de la Nouvelle-Angleterre ait si bien réussi à contenir le jeu de passe de Cincinnati que le quarterback Joe Burrow ait passé la majeure partie de la journée à ne délivrer que des passes de qualité. C’était une grande surprise que Christian Gonzalez ait été si compétent pour suivre le receveur des Bengals Ja’Marr Chase qu’il était difficile de croire que le cornerback de deuxième année de la Nouvelle-Angleterre ait été perdu pour la saison 2023 après seulement quatre matchs en raison d’une déchirure du labrum.

Et oui, les Patriots ont un bilan de 1-0. C’est l’aspect le plus important de la victoire de New England sur les Bengals, sauf que ce n’est pas le cas. La première victoire de Mayo en tant qu’entraîneur principal pourrait s’avérer payante à long terme pour les Patriots dans la mesure où il a fallu exactement 60 minutes de football à l’organisation pour se distancer de la présence imminente de Bill Belichick, qui se trouve être le plus grand entraîneur de l’histoire de la NFL. Oh, ne vous y trompez pas : Belichick n’est pas prêt de partir. Il est pratiquement une personnalité de la télévision 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en plus de laisser entendre qu’il est toujours intéressé par le fait de redevenir entraîneur principal si un propriétaire de NFL en vient à croire que son équipe sous-performante n’est qu’à un entraîneur du Hall of Fame de passer le cap. Et pour ceux qui suivent cela à la maison, c’est Belichick 333, Mayo 1 au tableau des victoires de tous les temps.

Mais sachez ceci : si les Patriots avaient perdu ce match d’ouverture, comme les bookmakers nous l’avaient annoncé, les Patriots (0-1) auraient affronté Seattle lors de la deuxième semaine au Gillette Stadium. Une défaite là-bas et ce sont les Patriots (0-2) qui se rendraient à Meadowlands pour affronter les Jets. Le débat sur le moment exact, ou si Drake Maye remplacera Brissett comme quarterback titulaire, se poursuivra toute la saison. La ligne offensive de New England continuera d’être un sujet de discussion, même si elle n’a pas été un problème contre les Bengals. Mais non seulement Mayo est dans la colonne des victoires lors du match d’ouverture de la saison, mais ses joueurs lui ont aussi tant fait l’éloge après le match qu’il est clair qu’ils achètent ce qu’il vend. Et ce n’était pas seulement le jeu Les joueurs de Mayo parlaient des semaines, voire des mois, qui avaient précédé ce match.

« Les gars sont excités, les gars sont heureux », a déclaré le pivot David Andrews. « (Ils) ont beaucoup travaillé, que ce soit pendant l’intersaison, pendant leur temps libre, pendant les séances d’entraînement, pendant les OTA ou pendant le camp d’entraînement. Et évidemment, beaucoup de travail cette semaine. »

Brissett, le quart-arrière expérimenté qui a contribué à 15 passes sur 24 pour 121 yards à une attaque qui a été mise en évidence par les 120 yards au sol du porteur de ballon Rhamondre Stevenson, a déclaré qu’il avait pleuré trois fois avant le match et que Mayo avait quelque chose à voir avec cela.

« J’ai pleuré quand je suis arrivé au stade », a déclaré Brissett. « J’ai pleuré quand Mayo est venu me voir avant le match, et il a commencé à rire et m’a dit, mec, tu es sur le point de nous faire gagner un match, tu es sur le point de gagner. Je n’avais jamais entendu ça de la part d’un entraîneur et cela signifiait beaucoup pour moi. Et puis j’ai pleuré quand je suis arrivé sur le terrain et que nous sommes passés à l’attaque. »

Mayo a contribué à une discussion qu’il dit avoir eue avec Stevenson plus tôt dans l’année.

« J’ai lancé un défi à Rhamondre au printemps », a déclaré Mayo. « Je lui ai dit : « Tu n’as pas beaucoup d’amour, beaucoup de battage médiatique ». Mais j’ai toujours pensé qu’il était l’un des meilleurs running backs de la ligue, et lorsque nous lui avons signé une prolongation, personne n’était plus heureux que moi parce que je sais de quoi il est capable et il l’a montré aujourd’hui. »

Si vous êtes du genre à penser que le résultat de dimanche est autant le résultat des échecs de Cincinnati que des bonnes actions de New England, alors foncez. Et de toute façon, ce n’est qu’un match, une seule victoire.

Mais Mayo a sa première douche Gatorade et un ballon de jeu à mettre sur son étagère. C’est son équipe maintenant, mais sans l’ombre géante.

