Liverpool s’est assuré de rester en tête de la Premier League le jour de Noël pour la troisième année consécutive avec sa performance la plus impitoyable de la saison en battant Crystal Palace 7-0 à Selhurst Park – leur plus grande victoire à l’extérieur dans l’élite.

À bien des égards, être au sommet de la table des fêtes cette année est un exploit encore plus grand que les deux saisons précédentes. L’équipe de Jurgen Klopp a gardé la tête dans une saison où tant de choses leur ont été lancées. Leur victoire exceptionnelle à Selhurst Park contre une équipe de Crystal Palace en constante amélioration a été liée à la mi-temps grâce à trois buts merveilleusement travaillés, et en seconde période, ils étaient tout simplement magnifiques. Les buts étaient prêts pour une bande de temps forts de la saison.

Mohamed Salah a regardé depuis les gradins pendant que ses coéquipiers pénétraient dans Palace. Il a également ajouté aux distractions hors du terrain cette semaine, mais a terminé avec deux buts d’une passe. Klopp a également vu Jose Mourinho s’éloigner, l’attention de plus de récompenses individuelles se dirigeant vers Anfield, puis il y a eu en toile de fond le mauvais bilan de Liverpool à l’extérieur – une seule victoire sur sept avant le match de samedi. Mais à quel point ces distractions sont maintenant.

Chacun des sept buts de Liverpool a été suprêmement conçu à part entière, et chacun rappelle au reste de la ligue pourquoi les champions redonnent le rythme. Mais ne vous attendez pas à ce que Klopp se laisse emporter. « La saison n’est pas finie, malheureusement », a-t-il déclaré après le match, avant d’ajouter: « Je ne ressens pas de satisfaction, je suis heureux sur le moment. Je ne suis pas encore aux anges. »

Regarder Liverpool par cet après-midi froid de décembre a été un rare rappel de la normalité du football en cette année mouvementée et difficile. Ils ont été absolument impitoyables et ont joué à merveille, tout comme ils l’ont fait la saison dernière lorsqu’ils ont remporté le titre de champion la saison dernière. Le match était terminé à la mi-temps un jour où tout allait bien pour les champions.

Takumi Minamino a marqué son premier but en Premier League après quelques minutes, tandis que le doux virage et la demi-volée de Sadio Mane ont marqué leur deuxième, mettant fin à une sécheresse de neuf matchs pour l’international sénégalais. Roberto Firmino a commencé et terminé une belle contre-attaque radicale pour leur troisième avant la pause. Jordan Henderson a marqué son quatrième, au curling à la maison depuis le bord de la surface tandis que Salah a rattrapé Firmino pour un cinquième rang. Le but instinctif de Salah sur une tête de Joel Matip a fait remonter le sixième, puis il a marqué une belle deuxième et la septième de Liverpool. Liverpool était à un autre niveau que Palace.

« Tout était bon – un football de haut niveau, une finition de haut niveau, garder le ballon dans le bon sens – en utilisant le positionnement, en remplissant chaque plan de vie », a déclaré Klopp. « Les garçons ont très bien fait. Aujourd’hui, ils portaient tous leurs bottes de finition. »

Sadio Mane et Roberto Firmino de Liverpool étaient tous deux sur la feuille de match lors d’une superbe victoire 7-0 contre Crystal Palace. Getty

Cette performance était une masterclass en bref. Seulement 62 heures séparent ce match de la victoire 2-1 de mercredi sur son rival de haut niveau Tottenham Hotspur. Encore une fois, c’était un cas de clignement des yeux en dernier, avec l’en-tête de Fabinho à la 90e minute garantissant les points. Après ce match, Mourinho a fait de son mieux pour agacer Klopp avec ses commentaires d’après-match, mais le manager de Liverpool n’a pas mordu. Puis vint les gros titres avant le match de samedi de Salah, parlant de sa déception de ne pas être capitaine de Liverpool contre le FC Midtjylland et donnant une réponse merveilleusement ambiguë sur son avenir à long terme au club.

« Je n’ai rien à dire à ce sujet », a déclaré Klopp. « Tout va bien. » Salah faisait, officiellement, partie de la rotation de l’équipe de Klopp, mais a quand même obtenu 35 minutes sur le banc avec le jeu déjà sécurisé et a répondu à toutes les questions sur son niveau de concentration avec son aide et son doublé de buts. « C’est la première fois depuis un certain temps que nous avons l’opportunité de faire quelque chose comme ça », a déclaré Klopp à propos de Salah. « Nous avions besoin de jambes fraîches aujourd’hui. Mo a joué les quatre derniers matchs, à seulement sept minutes. [off] depuis les quatre derniers matchs, c’est une période extrêmement intense. «

Et puis il y a les absents et les jeunes sur le banc. Les équipes de moindre envergure auraient pu voir leurs plans déstabilisés par les divers coups blessés cette saison. La défense centrale de Liverpool a été un casse-tête constant pour Klopp ce trimestre avec Virgil van Dijk et Joe Gomez à long terme, mais Joel Matip et Fabinho ont gardé les attaquants livewire de Palace à distance – malgré quelques moments tendus en première mi-temps où Palace n’a pas réussi capitaliser sur les opportunités – et il aurait été impressionné par les performances de Naby Keita et Minamino. C’était le sixième début de campagne de Keita en championnat et il était le principal presseur, poussant constamment la défense de Palace à regarder en arrière plutôt qu’en avant, à la grande colère du directeur adjoint de Palace, Ray Lewington, qui est leur orateur au bord du terrain, avec ses ordres aboyés diminuant au fur et à mesure que les buts augmenté. Minamino était superbe sur le côté gauche du trio offensif de Liverpool. Encore une fois, il a passé du temps à appuyer sur le ballon, mais a fait partie intégrante de leur jeu de liaison, faisant venir Mane et Firmino.





Firmino a fait une course d’un mois sans marquer plus tôt dans la saison, mais a organisé une masterclass contre Palace, terminant avec un doublé à côté d’une passe. Il doit être un cauchemar contre lequel jouer – si difficile à relever alors qu’il tombe profondément, plane, puis bondit pour créer une opportunité de marquer. Les défenseurs de Palace ne pouvaient tout simplement pas s’approcher de lui.

Mais sans fans dans le stade alors que Londres revient effectivement en lock-out, vous avez une réelle idée de l’importance de la communication sur le terrain de Henderson. Il est Klopp incarné sur le terrain. Il parle, ordonne, conseille, cajole, motive et loue constamment. Cela a commencé dès les premiers instants où il disait à Keita quand se resserrer ou tomber. Ensuite, ce furent les deux arrières latéraux – disant à Trent Alexander-Arnold de se concentrer, de chasser ou de partir, puis de même sur le flanc avec Andrew Robertson. Klopp l’utilise comme un conduit pour ses messages et cela crée ce système organique où tout semble couler. Mais il est son propre critique le plus dur. Même après ce triomphe 7-0, il a déclaré que les éléments de la performance étaient «bâclés». S’il était un surfeur, il chasserait éternellement cette vague parfaite.

Il y avait aussi le bonus supplémentaire d’Alex Oxlade-Chamberlain obtenant les 15 dernières minutes de ce qui était sa première apparition depuis sa blessure au genou en juillet et il sera une excellente option pour Klopp dans cette période chargée. « Si vous voulez atteindre n’importe quoi dans cette ligue, vous devez être cohérent », a déclaré Klopp. « Et pour être cohérent, vous avez besoin d’options. »

Klopp semblait parfois extatique cette saison, frustré par la faible chance de blessure de l’équipe et grouillant tranquillement de la bureaucratie dans cette partie du monde. Mais dans ces couloirs d’Anfield ou leur terrain d’entraînement à Kirkby, il a veillé à ce que leur concentration reste résolue. Et en cet après-midi de décembre, tout a cliqué et Palace a été le destinataire malchanceux, y compris le pauvre Gary Cahill pour son anniversaire. Ces nuages ​​de début de saison, où nous doutions que Liverpool soit prêt à défendre sa couronne, semblent il y a un âge. Klopp a gardé son équipe sur la bonne voie, et c’est à Liverpool de bloquer le bruit.