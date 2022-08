La victoire historique de l’Angleterre à l’Euro 2022 a changé la face du football féminin, et ce n’est que le début

L’Angleterre salue ses Lionnes. Les nouveaux champions d’Europe ont même reçu un message de la reine leur disant qu’ils étaient une “inspiration”. Des milliers de fans se sont rendus à Trafalgar Square dans le centre de Londres pour les voir se délecter de la gloire de tout cela.

La première argenterie de football du pays hôte depuis la Coupe du monde de 1966 a transformé des millions de sceptiques en croyants du football féminin.

2 Connexe

La célébration dansante de Chloe Kelly de son but gagnant, révélant un soutien-gorge de sport Nike, est déjà un symbole emblématique de l’essor du football féminin, tout cela rappelant cette photo de l’Américaine Brandi Chastain après son vainqueur lors de la finale de la Coupe du monde 1999.

Soyons honnêtes : de nombreux supporters masculins en Europe étaient auparavant d’avis que les femmes ne pouvaient pas et ne devaient pas jouer au football. Il était considéré comme “inapproprié” et il n’y a pas si longtemps, il était interdit par certaines fédérations. Les écoles ne s’adressaient pas aux filles qui voulaient jouer au jeu. Les clubs n’étaient vraiment pas intéressés à y jeter de l’argent.

Mais la révolution est maintenant bien engagée et les choses pourraient aller vite à partir d’ici.

L’Angleterre a déjà sa Super League professionnelle féminine, mais avec une infime partie des budgets accordés aux équipes masculines des meilleurs clubs comme Chelsea, Arsenal et Manchester City. La victoire au Championnat d’Europe a fait de cette ligue un produit beaucoup plus attractif pour les sponsors, les annonceurs et les dirigeants de la télévision qui signent les chèques. Il pourrait facilement passer à un autre niveau.

Des joueuses comme la gardienne de but de Manchester United Mary Earps, la capitaine Leah Williamson et la joueuse du tournoi et gagnante du Golden Boot Beth Mead sont devenues des sensations. Sans oublier Alessia Russo, dont le talon arrière audacieux contre la Suède en demi-finale a été à juste titre acclamé comme un but que même Lionel Messi envierait.

Ce but de Russo a souligné l’amélioration rapide des standards du football féminin, tout comme la brillante passe de Keira Walsh et le délicieux lob d’Ella Toone pour ouvrir le score en finale. Et n’oubliez pas l’égalisation superbement prise de Lina Magull pour l’Allemagne, ouvrant son pied gauche pour placer habilement le ballon dans le toit du filet anglais. Merveilleuse technique.

Au cours du mois dernier, les Euros ont propulsé le jeu féminin à un tout autre niveau, et les vainqueurs, l’Angleterre, ont contribué à mettre le jeu encore plus sous les projecteurs. (Photo par Hollie Adams / AFP) (Photo par HOLLIE ADAMS/AFP via Getty Images)

Personne ne fait semblant de saluer ce tournoi comme un moment décisif pour le sport.

À l’exception du match 8-0 de l’Angleterre contre une Norvège décevante, presque tous les matchs ont été compétitifs et même des équipes peu appréciées comme la Belgique, l’Autriche, le Portugal et la Suisse semblaient utiles tandis que la pauvre vieille Islande est rentrée tôt malgré son invaincu dans son groupe.

Le niveau du football a été qualifié de “fou” par le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, qui a également rendu hommage à la technique des joueurs et au sens tactique d’entraîneurs comme Sarina Wiegman, devenue la première à remporter l’Euro avec deux nations différentes, Angleterre et Pays-Bas en 2017.

La capacité cool de Wiegman à rejeter toutes les questions qu’elle n’aime pas rappelle le taciturne entraîneur anglais de la Coupe du monde de 1966, Alf Ramsey. Lors de son entretien d’avant-match, on lui a demandé si elle aurait un message de dernière minute pour les joueurs et elle a carrément répondu “non”. Elle ne discuterait pas non plus des tirs au but ni n’aurait rien à voir avec “Football’s Coming Home” (une phrase considérée comme un peu arrogante et intitulée par des équipes rivales).

Nous n’avons pas été surpris d’apprendre qu’elle ne lit que de la non-fiction et que les relations avec ses joueurs sont brèves, simples et pertinentes. Moins, dans ce cas, c’est clairement plus.

jouer 1:15 Sarina Wiegman parle de l’impact durable de la victoire de l’Angleterre au Championnat d’Europe féminin.

Wiegman arrête sagement toute comparaison entre les jeux masculins et féminins. Ils sont très différents, mais les deux sont des spectacles à voir à part entière. Le jeu masculin est plus énervé, volatil, plus méchant et, oui, lucratif. Mais quiconque regarde le match férocement disputé entre l’Angleterre et l’Allemagne peut voir que le football féminin peut être très fougueux – et ce n’est pas pire pour cela.

De loin, les États-Unis – les champions en titre de la Coupe du monde – auront évalué les équipes qu’ils sont susceptibles d’affronter lorsqu’ils défendront leur titre en Australie et en Nouvelle-Zélande l’été prochain. Ils sauront que le peloton de chasse réduit l’écart et ils devront encore s’améliorer pour rester au sommet.

Ce tournoi devra en faire autant pour égaler la ferveur que nous avons vue en Angleterre cette année avec des foules record culminant avec un nombre étonnant de 87 192 spectateurs pour assister à la finale de Wembley. Même le Sunday Times haut de gamme a publié une “édition souvenir” le jour de la finale.

Comme l’a dit le présentateur de la BBC, Gabby Logan, faisant écho au célèbre vieux commentaire de Ken Wolstenholme datant de 1966 : “Vous pensez que tout est fini ? Cela ne fait que commencer.”

La suite de l’histoire du football féminin sera fascinante. Mais il est difficile de croire qu’il ne deviendra pas encore plus grand et meilleur. Les Lionnes d’Angleterre rugissent leur défi à tous ceux qui pensaient que leur jeu ne ferait jamais son chemin. Ils étaient vraiment les hôtes avec le plus.