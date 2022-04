La victoire folle d’Arsenal contre Man United a montré pourquoi la bataille des quatre premiers est bien plus que la Ligue des champions de la saison prochaine

LONDRES – Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a décrit cette semaine la qualification de la Ligue des champions comme un « changeur de jeu » et la victoire chaotique 3-1 de samedi sur Manchester United a souligné pourquoi les clubs en lice pour la quatrième place en Premier League en avaient si désespérément besoin.

C’est peut-être la plus grande accusation des défauts et des incohérences des Gunners et de Tottenham Hotspur que United avait encore une chance de se classer parmi les quatre premiers avant le coup d’envoi malgré le fait que Ralf Rangnick déguise à peine sa consternation face à l’ampleur de la reconstruction à Old Trafford. devant le nouveau manager Erik ten Hag.

Le patron par intérim de United avait décrit le travail de relance de la fortune de United comme une « chirurgie à cœur ouvert », mais pendant les premières minutes ici, ils avaient à peine un pouls. Arsenal a pris les devants en trois minutes alors que David de Gea a sauvé de Bukayo Saka uniquement pour que Nuno Tavares se regroupe dans le rebond.

En toute honnêteté, United a bien répondu – bien mieux que la douce reddition en milieu de semaine à Liverpool – et s’est rapproché à plusieurs reprises, mais si la décision d’abandonner Harry Maguire était censée provoquer une amélioration de la défense de United, elle a catégoriquement échoué.

Saka a doublé l’avance d’Arsenal depuis le point de penalty à la 32e minute après qu’Arsenal ait initialement eu un deuxième but exclu pour hors-jeu, seulement pour que VAR identifie correctement une faute dans la surface par Alex Telles dans la préparation.

Cristiano Ronaldo a répondu deux minutes plus tard avec son 100e but en Premier League via une finition intelligente du pied gauche – bien qu’une intervention aidée par une défense plus terrible d’Arsenal, cette fois de Gabriel – et ce moment a semblé perturber l’équipe locale. Le gardien Aaron Ramsdale a donné un dégagement dans la tribune. Cedric Soares a tranché un autre derrière pour un corner sous les hurlements de dérision de la foule de l’Emirates Stadium.

United était la meilleure équipe – Ronaldo s’étant vu refuser l’égalisation par un hors-jeu serré – et aurait dû égaliser lorsque Bruno Fernandes a eu la chance de convertir un penalty à la 57e minute. Mais le milieu de terrain a frappé l’extérieur du poteau avec son coup de pied, et 13 minutes plus tard, il a donné le ballon pour donner à Granit Xhaka la chance de tirer à la maison un tir de 25 mètres qui a réglé le match. Cette frappe de Xhaka a également survécu à un contrôle VAR car Eddie Nketiah semblait avoir gêné la ligne de mire de De Gea.

La chute de grâce à partir du moment où ces deux équipes formaient un duopole au sommet de la Premier League de chaque côté du tournant du siècle a été bien documentée, mais partout où vous regardiez ici, il y avait des rappels étourdissants de l’écart béant qui maintenant existe à Liverpool et Manchester City notamment. Le positionnement de Nuno Tavares, la défense de Telles, Nemanja Matic faisant toujours partie du milieu de terrain de United dans un jeu de cette ampleur – tant d’aspects de ce jeu sont méconnaissables des combats puissants d’autrefois. Aucune équipe ne peut être invoquée pour une cohérence si elle continue à défendre comme ça et pourtant, des victoires consécutives – après trois défaites consécutives – ont élevé Arsenal à la quatrième place avant le voyage de Tottenham à Brentford plus tard dans la journée.





« Je pense que nous allons vraiment essayer, nous pouvons gagner des matchs de football, mais les marges vont être très petites et nous devons en être très conscients », a déclaré Arteta après le match. « Gagner et perdre dans cette ligue et où nous en sommes aujourd’hui est défini par les petites marges et nous devons mener le match là où nous voulons gagner dans les 95 minutes. »

Le match a tourné sur le penalty manqué de Fernandes. Rangnick a révélé par la suite que Ronaldo « sentait qu’il ne pouvait pas le supporter » et que la responsabilité avait donc été transférée à son coéquipier portugais. Mais Fernandes a été si gaspilleur en jeu ouvert que la pire chose qu’il aurait pu faire était de transformer son penalty en une passe, en faisant rouler le ballon contre le poteau droit de Ramsdale.

United a pris peu d’engagements de joueurs dans leur état actuel de flux, avec Ten Hag entrant et Rangnick presque désespéré de s’éloigner de cette équipe et à l’étage pour que l’abattage puisse commencer, mais ils ont décidé de remettre à Fernandes un contrat amélioré malgré son contrat précédent expirant dans 2025.

Le penalty raté du milieu de terrain de Manchester United Bruno Fernandes contre Arsenal pourrait être un moment charnière dans la course pour se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine. Charlotte Wilson/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images

S’il doit être le point central d’une nouvelle équipe de United, le joueur de 27 ans doit trouver plus d’efficacité dans son jeu que cela. Il a passé plus de temps à réprimander l’arbitre Craig Pawson qu’à parler à ses coéquipiers et a peut-être eu la chance de ne pas être expulsé tard pour un tacle sur Tavares. Comparez sa contribution à celle de Saka, qui a poursuivi son rachat de penalty avec un coup de pied tiré froidement, ou au capitaine adverse Martin Odegaard, qui a terminé l’après-midi avec le prix de l’homme du match du diffuseur national pour une autre démonstration influente.

Les problèmes de United sont bien plus profonds que ceux de Fernandes, bien sûr, et ils en ont montré suffisamment en attaque pour se sentir un peu mal à l’aise, Rangnick remettant en question plusieurs décisions du VAR.

« Il y a eu un autre problème de handball en première mi-temps [involving Cedric] quand Jadon Sancho était impliqué », a-t-il commencé. « Le deuxième but de Cristiano n’était pas hors-jeu. Vous pouviez même le voir dans cette perspective totale, ils étaient exactement sur une seule ligne. Leur troisième but était clairement hors-jeu. J’ai parlé à David de Gea après le match et il m’a dit qu’il ne pouvait pas voir le ballon parce que Nketiah était entre Granit et lui. Ils l’ont vérifié mais pour une raison quelconque, ils ont donné le but.

« Mais encore une fois, c’est pourquoi nous avons un VAR et vous devriez vous attendre si l’arbitre plus le VAR vérifie, ils devraient finalement prendre la bonne décision. Nous avons au moins été malchanceux mais encore une fois, nous devons nous améliorer pour défendre la boîte . Il y a cinq, six semaines, nous étions à un niveau supérieur. »

Cela ne reflète pas bien l’un ou l’autre de ces clubs de penser aux niveaux plus élevés qu’ils occupaient auparavant, mais Arsenal masque mieux ses lacunes que la plupart en ce moment. Et cela pourrait suffire à assurer la quatrième place et un retour en Ligue des champions, ce qui offre la possibilité d’accélérer les changements indispensables.