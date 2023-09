La victoire facile de l’USMNT contre l’Ouzbékistan ne cache pas des problèmes à résoudre

Doug McIntyre Journaliste de football

Tim Weah a marqué à la quatrième minute, et Ricardo Pepi et Christian Pulisic ont renforcé cette avance dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps alors que l’équipe nationale masculine des États-Unis battait le représentant de la Confédération asiatique de football, l’Ouzbékistan, 3-0 samedi lors d’un match amical à Saint-Louis.

Voici trois brèves réflexions sur la victoire des Américains n°11 sur la 74e équipe classée par la FIFA, plus un réaction d’après-match de l’entraîneur Gregg Berhalter, de retour sur le banc des États-Unis pour la première fois depuis la Coupe du monde 2022.

Jeu du jeu

Le tir de Weah a été un digne vainqueur, telle était la férocité et le placement de son tir imparable devant le gardien visiteur Utkir Yusupov. Mais l’architecte de cette frappe était le milieu de terrain Weston McKennie, coéquipier de Weah au sein du titan italien de la Juventus.

Les supporters de City Park s’étaient à peine installés dans leurs sièges lorsque McKennie a capté un centre difficile de Pulisic, a dansé et a fait tourner trois défenseurs, qui ont mis le ballon sur un tee pour que Weah passe ses lacets :

C’était un but sublime. Et étant donné la rapidité avec laquelle cela s’est produit, il semblait à l’époque que les hôtes pourraient être en mesure de faire grimper le score contre un adversaire surpassé. Ce sentiment n’a pas duré longtemps – nous en parlerons plus loin – même si les deuxième et troisième buts sont finalement arrivés à la toute fin.

« J’ai vraiment aimé l’état d’esprit des 10 dernières minutes du match », a déclaré Berhalter. Les gars voulaient quand même pousser. Il ne s’agissait pas de s’accrocher à celui-là, il s’agissait de devenir agressif. »

Cette agressivité a porté ses fruits lorsque Brenden Aaronson a mis en place son compatriote Pepi, avant que Pulisic ne couronne le score sur penalty.

Tournant

Plutôt que de profiter de l’élan du premier match de Weah, les États-Unis ont laissé l’Ouzbékistan revenir dans le match. Les Américains ont également été négligents en matière de possession.

À la fin de la première mi-temps, le gardien américain Matt Turner a été contraint de réaliser deux arrêts clés à la suite de deux cadeaux à la limite d’un amateur au milieu du terrain.

Le premier a été celui de Tanner Tessman, entré en jeu au milieu de terrain central après que le titulaire Luca de la Torre ait dû être remplacé avec un nez cassé. Tim Ream, le vétéran de 35 ans de la Premier League qui a été choisi pour diriger les Américains dans sa ville natale, a commis de manière inhabituelle le deuxième :

À chaque fois, Turner a arrêté l’attaquant vedette ouzbek Eldor Shomurodov. L’attaquant de Cagliari, 28 ans, est un excellent joueur. Il est le capitaine de son pays et le meilleur buteur de tous les temps. Mais avec tout le respect que je vous dois, les meilleurs attaquants du monde enterrent au moins une de ces opportunités emballées dans un emballage cadeau.

Berhalter a évoqué la veille du match l’objectif de l’USMNT pour 2026 étant de « changer le football américain pour toujours », un objectif qui, selon lui, nécessiterait de pouvoir battre des adversaires d’élite, comme l’Argentine ou la France.

Ce genre d’équipes punit impitoyablement les erreurs.

Cette victoire 3-0 a l’air bien, mais le résultat déséquilibré flatte une équipe américaine qui devra être bien plus affûtée à l’avenir.

« Je pense que nous utilisons ce jeu comme outil d’apprentissage », a déclaré Berhalter. « Comment l’Ouzbékistan participe à la compétition, comment ils se lancent dans tout, comment ils laissent leur corps dans [tackles] – cela nous montre que nous pouvons nous améliorer et que nous devons nous améliorer. Et nous allons.

« Mais je pense que c’est une bonne base », a-t-il ajouté. « C’est à cela que ressemble la concurrence internationale des autres régions. »

[Do you want more great stories delivered right to you? Here’s how you can create or log in to your FOX Sports account, follow your favorite leagues, teams and players and receive a personalized newsletter in your inbox daily .]

Statistique clé

Le but de Weah était son cinquième pour les États-Unis. Tous les cinq ont affronté une équipe d’une autre confédération.

La première fois du joueur de 23 ans a eu lieu en 2018 contre la Bolivie (Amérique du Sud). Son deuxième était à la Jamaïque (CONCACAF) en 2021. Ses troisième et quatrième sont arrivés l’année dernière, contre le Maroc (Afrique) en amical et, bien sûr, contre le Pays de Galles (UEFA) lors du match d’ouverture de l’USMNT de la Coupe du Monde 2022.

C’est une statistique remarquable étant donné que la FIFA divise la planète en seulement six régions. La seule qui manque à Weah, c’est l’Océanie. Nous espérons que l’US Soccer pourra bientôt organiser un match amical contre la Nouvelle-Zélande.

Quelle est la prochaine étape pour l’USMNT ?

Berhalter et ses joueurs n’auront plus beaucoup de temps pour s’attarder sur les bons ou les mauvais moments après celui-ci.

L’USMNT est de retour en action mardi lorsqu’il accueillera Oman, un autre représentant de l’AFC, à l’Allianz Field de St. Paul, Minnesota (coup d’envoi à 20 h 30 HE).

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports qui a couvert États-Unis équipes nationales masculines et féminines lors des Coupes du Monde de la FIFA sur les cinq continents. Suivez-le sur Twitter @ ParDougMcIntyre .

ÉTATS-UNIS HOMMES tendance