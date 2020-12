Paolo Rossi a décrit une fois sa performance à la Coupe du monde 1982, où il a gravé son nom dans le folklore du football, comme une «rédemption personnelle» d’un scandale de trucage de matchs, même s’il a toujours dit qu’il n’avait rien à expier.

Rossi, décédé à l’âge de 64 ans tôt jeudi, s’était vu imposer une interdiction de trois ans suite aux retombées du scandale «Totonero» en 1980, mais lorsque la sanction a été réduite à deux ans, cela lui a donné l’occasion de reconstruire son réputation.

Les six buts de l’attaquant de la Juventus, dont un coup du chapeau étonnant contre le Brésil, l’ont aidé à remporter le Soulier d’Or en tant que meilleur buteur du tournoi, tandis qu’il a également reçu le Ballon d’or en tant que meilleur joueur du tournoi.

Rossi était revenu sur le terrain quelques mois seulement avant la Coupe du monde en Espagne et était considéré comme inapte.

Il a été inefficace lors des trois matches de poule de l’Italie, ne réussissant pas à marquer en trois nuls, ce qui a incité le journaliste italien Gianni Brera à le décrire comme «un ectoplasme de lui-même».

Mais juste au moment où il semblait que l’Italie n’avait pas le fantôme d’une chance de gagner la Coupe du monde, Rossi a pris vie, marquant les trois buts dans leur palpitant 3-2 contre le Brésil lors du deuxième match de groupe de phase à Barcelone.

Il a poursuivi sa course avec les deux buts lors de la défaite 2-0 de la Pologne en demi-finale avant de remporter l’ouverture du score lors d’une victoire 3-1 contre l’Allemagne de l’Ouest en finale à Madrid.

« Ce but, plus que tout autre but que j’ai jamais marqué, a complètement défini mes caractéristiques », a déclaré Rossi dans un documentaire de la FIFA en 2018.

« C’était à moi parce que j’ai volé ce précieux dixième de seconde au défenseur et je savais qu’il ne m’atteindrait jamais. »

La victoire a déclenché une vague d’émotion en Italie et a fait naître l’espoir que l’extrême violence, les troubles politiques et sociaux qui ont balayé le pays pendant les «années de plomb» pourraient également être emportés.

Rossi avait des sentiments mitigés sur la Coupe du monde.

«D’une part, je me sentais épanouie. Je me suis dit « tu as réussi » », a-t-il déclaré dans le documentaire de 2018.

«D’un autre côté, j’ai été déçu que tout cela se termine. La Coupe du monde était terminée.

«(Mais) lorsque vous gagnez quelque chose d’important, ce n’est pas seulement une question de trophée. Il s’agit du groupe avec lequel vous gagnez, c’est toute votre carrière qui vous y a amené.

« Il s’agit de votre rédemption personnelle. »