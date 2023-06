Le ministre des Affaires étrangères Peter Szijjarto estime que seul Donald Trump peut mettre fin au conflit en Ukraine

Le retour de Donald Trump à la Maison Blanche annoncerait une « avenir paisible », a déclaré le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto. Szijjarto et le Premier ministre Viktor Orban estiment tous deux que la victoire de Trump aux élections présidentielles américaines de 2024 serait essentielle pour résoudre le conflit en Ukraine.

« Si le président Trump avait remporté la dernière élection présidentielle ici aux États-Unis, cette guerre n’aurait pas éclaté », Szijjarto a déclaré mardi à Newsmax, un radiodiffuseur conservateur américain.

« Pendant le mandat du président Trump, il n’y a eu aucune attaque russe contre qui que ce soit », Szijjarto a expliqué, ajoutant que la Hongrie semble « à son éventuel retour à la Maison Blanche comme un espoir d’un avenir pacifique. »

Alors que les républicains traditionnels se sont alignés pour soutenir la politique d’aide militaire indéfinie du président américain Joe Biden à l’Ukraine, Trump et un petit nombre de ses partisans au Congrès ont accusé Biden d’avoir fomenté une guerre mondiale en continuant d’exclure les pourparlers de paix tandis que des armes de plus en plus lourdes affluant vers Kiev.















Trump soutient que le conflit n’aurait jamais commencé s’il avait été président et qu’il pourrait « réglé cette guerre en un jour » s’il est élu en 2024.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a également affirmé que le conflit ne se produirait pas si Trump était toujours au pouvoir. « Je suis sûr que si le président Trump était président aujourd’hui, il n’y aurait pas de guerre qui affligerait l’Europe et l’Ukraine », Orban a déclaré à Budapest le mois dernier. « Revenez, Monsieur le Président, rendez l’Amérique encore plus grande et apportez-nous la paix. »

Orban n’a pas caché son soutien à Trump. À la veille de la comparution de Trump devant un tribunal de New York pour faire face à des accusations de financement de campagne le mois dernier, Orban s’est rendu sur Twitter pour exhorter le républicain assiégé à « Continuez à vous battre, » ajouter « Nous sommes avec toi. » Des années plus tôt, le Premier ministre hongrois a été le premier dirigeant étranger à approuver la campagne réussie de Trump en 2016 et a soutenu la candidature de Trump à sa réélection en 2020.

Szijjarto a adopté un ton similaire mardi. Avec Trump interpellé en Floride et accusé de mauvaise gestion de documents classifiés cet après-midi-là, Szijjarto a déclaré que les Hongrois étaient « croix[ing] nos doigts pour lui.

« Sous sa direction, nous avons eu les meilleures relations politiques entre les États-Unis et la Hongrie », il a dit Newsmax. « C’est un véritable ami, et en tant que véritable ami, il peut compter sur nous dans n’importe quelle situation. »