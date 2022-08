La victoire électorale de la Russie aux échecs contre son rival ukrainien prouve qu’il y a un point – officiel

L’ancien vice-Premier ministre russe Arkady Dvorkovich a été réélu dimanche à son poste à la FIDE

Le président de la Fédération des échecs de Russie, Andrey Filatov, a déclaré que la réélection de son compatriote Arkady Dvorkovich à la tête de l’instance dirigeante internationale FIDE prouve que les délégués ont voté “avec leur tête”.

L’ancien vice-Premier ministre russe Dvorkovich a remporté dimanche une majorité écrasante aux élections de la FIDE dans la ville indienne de Chennai, recueillant 157 voix pour contre 16 pour son rival, l’Ukrainien Andrey Baryshpolets.

L’Indien Viswanathan Anand, quintuple champion du monde d’échecs, a été choisi comme nouveau vice-président de la FIDE et faisait partie du ticket de Dvorkovich.

Dvorkovich, 50 ans, exercera un deuxième et dernier mandat en tant que président de la FIDE à un moment où les équipes russes et biélorusses sont interdites des compétitions de l’organisation, bien que les joueurs des deux pays puissent concourir individuellement en tant que neutres.

Le chef d’échecs russe Filatov a salué la victoire de Dvorkovich, suggérant que cela montrait que son pays était loin d’être isolé – et décrivant l’élection comme une entreprise sérieuse et bien loin des goûts du concours Eurovision de la chanson.

« Il est clair que pour la première fois depuis longtemps, il y a eu un tel événement auquel tant de pays ont participé. Et c’était une sorte de test de la situation internationale en ce moment », Filatov a déclaré à TASS.

«Le vote a montré qui soutient vraiment qui dans le monde. Les pays d’Europe occidentale ont nommé un candidat ukrainien, et seuls 16 pays l’ont soutenu.

Filatov a également fait référence aux votes passés de la FIDE, citant l’échec de la campagne du grand maître dissident russe Garry Kasparov à la tête de l’organisation.

“Les élections actuelles peuvent être comparées à 2014, lorsque la Crimée est revenue dans son port natal, et la Russie était dans une situation similaire dans le monde”, dit le responsable des échecs.

“Ensuite, les pays occidentaux ont désigné Garry Kasparov comme candidat, et il a été considéré comme le favori, mais au final, le représentant russe Kirsan Ilyumzhinov a remporté une victoire triomphale. Qu’ici on peut dire : la FIDE n’est pas l’Eurovision, les gens votent avec leur tête.

Avant sa réélection, Dvorkovich avait noté la situation actuelle délicate entourant la Russie et l’Ukraine.

“Oui, je suis russe et j’ai servi le peuple de mon pays, y compris la communauté russe des échecs, en tant que président du conseil d’administration de la Fédération russe des échecs”, dit Dvorkovitch.

“J’ai essayé de le faire de manière professionnelle et avec le plus haut niveau d’intégrité possible. Et j’ai pris une position ferme sur les événements tragiques en Ukraine et j’ai soutenu les décisions du Conseil de la FIDE concernant la réduction de l’implication de la Russie dans la FIDE.

“De plus, tout en abandonnant des partenaires russes, nous avons pu en trouver de nouveaux dans le monde entier, organiser cette Olympiade d’échecs [in India] et assurer la stabilité financière de la FIDE. C’est loin d’être facile pour moi personnellement, mais j’espère que les échecs pourront à nouveau réunir les gens.

La Fédération russe des échecs a annoncé lundi qu’un groupe de travail serait créé pour discuter de la réintégration potentielle du pays dans les épreuves par équipes.

“La [FIDE] Le Congrès a décidé de charger le Conseil de la FIDE de revenir sur cette question dans un avenir proche, de créer un groupe de travail et de trouver une nouvelle solution, en tenant compte de l’avis des membres du Congrès et des dernières recommandations du CIO [International Olympic Committee]”, selon un affirmation.

Le CIO a recommandé fin février aux fédérations de tous les sports de refuser d’inviter des athlètes russes et biélorusses à des compétitions internationales en raison du conflit en Ukraine.

Les Russes ont continué à concourir sous statut neutre lors des tournois FIDE, le grand maître russe Ian Nepomniachtchi devant disputer le titre mondial pour la deuxième fois l’année prochaine, après avoir remporté le prestigieux tournoi des candidats FIDE le mois dernier.

Nepomniachtchi n’affrontera cependant pas le quintuple champion du monde Magnus Carlsen, après que le Norvégien ait refusé de défendre son titre, affirmant qu’il manquait de motivation pour se préparer au défi.

Au lieu de cela, Nepomniachtchi rencontrera le Chinois Ding Liren, qui a terminé deuxième du Tournoi des Candidats à Madrid.