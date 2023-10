La victoire électorale de Fico, pro-Poutine, en Slovaquie montre des fissures dans le soutien à l’Ukraine

Malgré les assurances fermes de soutien à l’Ukraine de la part de la Maison Blanche et des responsables de l’Union européenne réunis à Kiev cette semaine, des analystes ont déclaré à NBC News que, alors qu’une crise du coût de la vie continue de frapper le continent, les partis politiques adoptent une attitude plus favorable à la Russie. Les positions sur la guerre gagnent du terrain dans toute l’Europe.

«Des partis comme le SMER ont pu utiliser ce populisme nationaliste pour faire croire qu’en étant pro-ukrainien, on obtient en réalité le soutien de la Slovaquie. Je pense que cela a eu un impact – ce récit résonnait vraiment très, très bien », a déclaré Dominika Hajdu, directrice politique de GlobSec, un groupe de réflexion basé à Bratislava.

GlobSec a mené un sondage en mars qui a révélé que 51 % des Slovaques pensaient que l’Occident en général, ou l’Ukraine elle-même, était « le principal responsable » de la guerre. La moitié des personnes interrogées considèrent les États-Unis comme une menace pour leur sécurité, contre 39 % en 2022.

La Slovaquie est frontalière avec l’Ukraine à l’ouest et est un donateur militaire majeur, fournissant des systèmes de défense aérienne et l’ensemble de sa flotte d’avions de combat MiG-29. Avec une population de 5,4 millions d’habitants – moins que le Kentucky – la Slovaquie est le sixième plus grand fournisseur de l’aide militaire et humanitaire à l’Ukraine en proportion de son PIB.

Mais cela pourrait bientôt changer.

Fico, 59 ans, ancien Premier ministre à deux reprises, a remporté les élections en partie en promettant que « pas un seul tour » ne serait envoyé en Ukraine sous sa direction. L’aide humanitaire se poursuivra, a-t-il déclaré, et des dizaines de milliers de réfugiés ukrainiens resteront en Slovaquie, mais l’assistance militaire prendra fin.

Smer s’est présenté sur un programme pro-russe et anti-Union européenne, préconisant notamment un arrêt immédiat de l’aide militaire slovaque à l’Ukraine. Zuzana Gogova/Getty Images

En 2022, l’inflation en Slovaquie a dépassé 12 % dans un contexte d’énormes hausses des prix de l’énergie, déclenchant manifestations — une tendance économique qui, selon Fico, est en partie due à l’énorme soutien financier apporté à l’Ukraine.

« Nous sommes prêts à aider à la reconstruction de l’État, mais vous connaissez notre opinion sur l’armement de l’Ukraine », a-t-il déclaré dimanche lors d’une conférence de presse.

« Nous pensons qu’en tant que parti politique, nous devons appeler à la paix », a déclaré mardi à BBC News Katarína Roth Neveďalová, députée du SMER au Parlement européen. « Nous pensons qu’attaquer d’un côté et continuer à parler de Poutine comme d’un dictateur ou autre ne contribue pas au conflit. »

L’élection a également lieu deux semaines avant que le gouvernement nationaliste chrétien de Pologne espère remporter un troisième mandat le 15 octobre – alors que le soutien indéfectible de Varsovie à l’Ukraine montre également des signes d’érosion.

Le ministre des Affaires étrangères du pays était notamment absent de la réunion à Kiev cette semaine et a déclaré à la télévision polonaise que sa non-présentation était due à un « ralentissement » des relations polono-ukrainiennes. Le mois dernier, la Pologne a déclaré qu’elle cesserait d’armer son voisin en raison de sa colère face aux céréales ukrainiennes bon marché qui inondent ses marchés agricoles.