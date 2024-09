La victoire électorale alimentera davantage de soutien à la droite dure autrichienne

En Autriche, c’est devenu une loi presque naturelle depuis le premières élections d’après-guerre que le Parti populaire conservateur (ÖVP) ou le Parti social-démocrate (SPÖ) remporte les élections fédérales. À quelques exceptions près, ces partis ont tendance à former des gouvernements de coalition, faisant de l’Autriche un État bipartite de facto gouverné soit légèrement au centre-droit, soit légèrement au centre-gauche.

Mais ce soir, cette loi a pris fin : le Parti de la liberté d’extrême droite (FPÖ) est entré dans l’histoire en arrivant en tête avec plus de 29 % des voix, suivi par l’ÖVP avec 26 %, tandis que les sociaux-démocrates ont poursuivi leur lente descente vers l’inutilité avec 21 %.

Puisqu’il est peu probable que quiconque entre dans un gouvernement partagé avec le FPÖ, il semble que les conservateurs et les socialistes seront rejoints soit par les Verts, soit par les libéraux – qui sont tous deux restés en dessous de 10 % lors des élections – créant ainsi une nouvelle première en 2017. Histoire autrichienne : un gouvernement de coalition de plus de deux partis. Le FPÖ se trouve dans une situation similaire à celle de l’AfD en Allemagne, où, malgré une popularité croissante auprès des électeurs, la probabilité d’être au gouvernement est de plus en plus faible.