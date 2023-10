La victoire éclatante de Starmer à Rutherglen montre que l’Écosse revient au pays travailliste

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

jeSi Keir Starmer était inquiet du bon début de la conférence de son parti, eh bien, on peut dire que ses craintes sont désormais apaisées. Non seulement il s’agit d’une nette victoire, mais l’évolution de 20,4 points de pourcentage laisse présager une victoire de 30 ou 40 sièges aux prochaines élections générales. Cela pourrait bien laisser le SNP à Westminster l’année prochaine avec seulement une poignée de sièges – un progrès crucial et énorme pour Starmer si cela se concrétise.

D’une certaine manière, les élections partielles de Rutherglen et Hamilton-Ouest sont tout aussi importantes pour les travaillistes que les récents résultats à Uxbridge et à Selby. C’est plus que conforme aux tendances générales des sondages. C’est comme un retour au bon vieux temps de la domination travailliste. Les travaillistes en profiteront au maximum. Alors ils devraient.

L’élection partielle a souffert d’un taux de participation assez faible (37,2 pour cent), non aidé par les nouvelles règles sur les pièces d’identité avec photo, équivalant à une suppression du droit de vote. Le vote du SNP a peut-être été affecté de manière disproportionnée par cela : et il a certainement été extrêmement déprimé en raison des circonstances particulières qui ont déclenché le scrutin : la disgrâce de l’ancienne députée du SNP Margaret Ferrier, reconnue coupable d’avoir enfreint les règles de confinement. Pourtant, Starmer devrait franchement être ravi et mérite un grand scotch.

Les travaillistes dépendent essentiellement des progrès substantiels réalisés en Écosse pour garantir la formation d’un gouvernement majoritaire après les prochaines élections générales. C’est une preuve supplémentaire que nous sommes sur la bonne voie, même s’il reste encore un long chemin à parcourir.

Le parti travailliste n’a jamais pris le dessus sur le SNP lors d’une élection partielle, c’est donc une première historique. Mais c’est aussi important pour des raisons psychologiques. Cela montre que le Parti travailliste fait son retour dans une nation qu’il « possédait » et, malheureusement, à tel point qu’il a engendré une complaisance fatale. Les travaillistes ont « gagné » toutes les élections générales britanniques en Écosse entre 1964 et la crise de 2015, lorsqu’ils ont été écrasés par le SNP. Ce n’était pas non plus tout à fait le point le plus bas de la fortune du parti travailliste écossais. Lors des élections générales de 2019, le parti travailliste a chuté à une part des voix de 18,6 pour cent, son plus bas niveau jamais enregistré, et a terminé troisième derrière les conservateurs. Il a renvoyé un député, alors qu’il pouvait autrefois compter sur l’envoi d’un contingent d’environ 30 à 50 députés dans le sud pour aider à maintenir les conservateurs à l’écart. Il n’y aurait pas eu de victoires travaillistes aux élections générales britanniques de 1964, de février 1974 et de 2005 sans ce coin parlementaire écossais. Et bien sûr, le parti travailliste écossais a produit certains des plus grands talents travaillistes – Gordon Brown, John Smith, Robin Cook et Donald Dewar, sans oublier Keir Hardie (Ramsay MacDonald reste problématique).

On ne sait pas exactement pourquoi le SNP a proposé l’élection partielle alors qu’il l’a fait, et a ainsi offert au Parti travailliste le cadeau d’une grande histoire de renaissance dans l’un de ses cœurs perdus à la veille même de leur dernière conférence avant les élections générales. C’était tout simplement un champ de bataille parfait pour les travaillistes. Il se trouve dans l’ancien bastion de la ceinture centrale, mais contrairement à d’autres sièges perdus depuis longtemps, il était déjà marginal, ayant été travailliste pas plus tard qu’en 2017-2019, et tout à fait gagnable. Il était également idéal, au sens pséphologique, que le parti travailliste devienne le dépositaire des votes de protestation contre l’administration conservatrice à Westminster et contre le SNP à Holyrood. Et il y avait des voix conservatrices et libérales à presser. Tout s’est réuni à Rutherglen (qui se traduit d’ailleurs par « Glen rouge »).

Les travaillistes ont donc remporté une victoire éclatante. Après tout, la dernière fois qu’une telle élection partielle a eu lieu, à Airdrie et Shotts en 2021, le SNP a en fait augmenté sa part des voix, même s’il y a eu un basculement raisonnable de 5 pour cent vers le parti travailliste, aidé par un vote tactique apparemment lourd pour le parti travailliste. (pro-Union) Conservateurs et Libéraux-Démocrates. Alors que les conservateurs et les libéraux-démocrates perdent désormais leur dépôt à Rutherglen, il semble que le vote tactique sera un élément plus prononcé lors des prochaines élections générales – en particulier à l’avantage du parti travailliste.

Quoi qu’il en soit, il s’avère que les travaillistes auront effectivement un superbe prix à faire défiler autour du centre de conférence de Liverpool dans les prochains jours – le député travailliste nouvellement élu pour Rutherglen et Hamilton West, Michael Shanks – avec plus de la moitié des voix. D’un seul coup, il double la représentation écossaise du parti aux Communes et laisse présager un avenir bien meilleur pour le parti travailliste à Westminster et à Holyrood.

L’extraordinaire domination soutenue du SNP sur la scène écossaise semble terminée, et avec elle de grandes chances d’un second référendum sur l’indépendance. Pour ce que ça vaut, cela mettra encore plus de pression sur le leader du SNP, Humza Yousaf, mais cela ne semble pas très utile pour eux d’avoir une nouvelle crise de leadership en ce moment. Qui sait, le SNP pourrait même perdre le pouvoir à Édimbourg en 2026, la controverse autour du leadership de Nicola Sturgeon pesant sur ses audiences. Anas Sarwar pourrait-il devenir le prochain Premier ministre avec une victoire travailliste après deux décennies de fortune déclinante ? Il faut qu’il ose espérer.

Sans être fantaisiste, le résultat de Rutherglen pourrait également indiquer que les Écossais en ont si profondément marre du gouvernement conservateur anglais de Westminster qu’ils ont décidé de le faire sortir le plus tôt possible en y mettant les travaillistes, au lieu d’attendre. indépendance. L’argument du SNP, parfois formulé de manière indélicate, est que les travaillistes et les conservateurs ne sont que les deux joues d’un même groupe – à la fois pro-Brexit et pro-réductions de la sécurité sociale. Pourtant, il ne semble pas avoir la puissance qu’ils souhaiteraient, même si les électeurs écossais sont généralement à gauche de leurs homologues anglais, et beaucoup plus « européens ». Mais l’envie de faire partir les conservateurs est forte. Il semble que l’Écosse, ou du moins en nombre suffisant, rentre chez elle au sein du parti travailliste.