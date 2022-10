La victoire du Zimbabwe sur le Pakistan a mis fin à la “controverse” de Mr Bean

Le Zimbabwe l’a fait. Ils ont vengé le fiasco “Pak Bean” qui a créé une rivalité improbable entre le Zimbabwe et le Pakistan un jour avant la palpitante compétition de la Coupe du monde T20. Poursuivant un objectif inférieur à la normale de 131, le Pakistan a dégringolé et tâtonné vers la ligne de victoire et n’a raté que 1 point alors que ses fans regardaient l’horreur se dérouler devant leurs yeux au stade Optus.

Il s’agit de la deuxième défaite consécutive de l’équipe de Babar Azam dans le tournoi de la Coupe du monde T20 en cours.

Mais leur défaite face au Zimbabwe a aussi réglé la « polémique » autour de « Pak Bean » qui a secoué le cricket Twitter.

Quand le Zimbabwe demande M. Bean, vous leur donnez M. Bean. Cette revanche Pak Bean a été prise. Toutes nos félicitations! #PAKvsZIM – Sait danois (@DanishSait) 27 octobre 2022

C’est là que le Pakistan a perdu la partie.

Haricot Pak#PAKvsZIM pic.twitter.com/xVTSa0RBbG — Amey 🇮🇳 (@amey_guthe) 27 octobre 2022

les haricots sont un vrai aliment match-winning 😉 — zomato (@zomato) 27 octobre 2022

Pak Bean et la malédiction des Zimbabwéens. pic.twitter.com/SRdIsrzX2X – Maverick Musafir (@Maverickmusafir) 27 octobre 2022

Pak bean n’était pas une blague lmaooo 😭 pic.twitter.com/Kb9wsYOK02 — Akshat (@ AkshatOM10) 27 octobre 2022

Bien joué Zimbabwe🇿🇼

Pak bean vengeance réussie🏆💪 pic.twitter.com/PzOchMusYY – AdityaLovesSamosa (@AdityavilasSha2) 27 octobre 2022

Qu’est-ce que Pak Bean, demandez-vous?

Tout a commencé lorsque le compte Twitter officiel de Pakistan Cricket a partagé des photos des joueurs travaillant dur avant le choc du Zimbabwe.

“Au prochain défi”, a écrit PCB.

C’est alors qu’un utilisateur mécontent de Twitter, apparemment du Zimbabwe, a répondu au tweet de PCB en disant qu’ils n’avaient ni oublié ni pardonné au Pakistan d’avoir envoyé un “faux” Mr Bean au Zimbabwe.

“En tant que Zimbabwéens, nous ne vous pardonnerons pas… vous nous avez donné une fois ce Fraud Pak Bean au lieu de Mr Bean Rowan… nous réglerons l’affaire demain, priez simplement pour que les pluies vous sauvent… #ZIMVSPAK (sic).”

En tant que Zimbabwéens, nous ne vous pardonnerons pas… vous nous avez donné une fois ce Fraud Pak Bean au lieu de Mr Bean Rowan… nous réglerons le problème demain, priez simplement pour que les pluies vous sauvent…#ZIMVSPAK – Ngugi Chasura (@mhanduwe0718061) 25 octobre 2022

Alors que beaucoup supposaient que l’utilisateur de Twitter ne faisait que chier, il a fourni une preuve solide.

C’est ce con qui s’appelle Pak Bean qui imite Mr Bean en train de voler l’argent des gens pic.twitter.com/n5qe50SsWp – Ngugi Chasura (@mhanduwe0718061) 25 octobre 2022

“Fraude” ou pas, un homme du nom d’Asif Muhammad du Pakistan s’est rendu au Zimbabwe en 2016.

L’homme pakistanais ressemble au personnage d’OG Mr Bean joué par la légende britannique Rowan Atkinson et aurait été invité à assister à une soirée comique, à faire des tournées et à faire partie du salon agricole de Harare.

Il a même eu le luxe d’être escorté par la police. pic.twitter.com/3IveDi6ANb – ApexNewsZim (@ApexNewsZim) 3 février 2021

Au milieu de ce fiasco, les photos et vidéos de la «fraude» de M. Bean lors de son voyage au Zimbabwe sont devenues virales sur Twitter, inspirant des mèmes hilarants.

