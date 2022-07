La victoire du tribunal renforce la pression pour mettre en évidence l’inconduite des procureurs

Les professeurs de droit disent que le climat actuel rend d’autant plus important d’éclairer les actes répréhensibles de la poursuite. M. Medwed, qui enseigne à la Northeastern University dans le Massachusetts, a cité le rappel de M. Boudin et l’opposition à laquelle est confronté le procureur de Los Angeles, George Gascon, également confronté à un effort de rappel. M. Medwed a déclaré que “des éléments de contrôle du crime plus conservateurs sont en cours”, ce qui pourrait entraîner une pression renouvelée sur les procureurs pour qu’ils obtiennent des condamnations.

“C’est une raison de plus pour qu’il y ait une plus grande transparence et une plus grande responsabilité”, a déclaré M. Medwed.

L’un des cas mis en lumière par les professeurs remonte à l’hiver 1991, lorsqu’un homme du nom d’André Hatchett a été arrêté par la police une semaine après la découverte d’une femme assassinée.

Un seul témoin – Jerry Williams, qui avait été arrêté dans un cambriolage sans rapport – a identifié M. Hatchett comme l’auteur, après avoir initialement identifié un autre homme.

Le procureur, Nicholas Fengos, n’a pas alerté l’avocat de M. Hatchett des identifications contradictoires. M. Fengos n’a pas non plus contesté une incohérence entre ce que M. Williams avait dit aux enquêteurs – qu’il avait consommé du crack le jour de l’homicide – et ce qu’il avait dit au jury, à savoir qu’il n’avait jamais consommé de drogue. En dépit de ces improbabilités et d’autres dans le récit du meurtre de M. Williams, M. Fengos a intenté des poursuites et a obtenu une condamnation.

M. Hatchett a passé près de 25 ans en prison avant que le bureau du procureur de district du comté de King, après avoir examiné son cas, ne recommande qu’un tribunal annule la condamnation. M. Hatchett a par la suite remporté un procès pour condamnation injustifiée pour 12 millions de dollars.